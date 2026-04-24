Nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric: voor de kleinere kofferbak krijg je meer actieradius

Bij de Porsche Cayenne Coupé Electric moet je de voordelen tegen de nadelen afwegen. Hij komt heel iets verder op een volle batterij, maar heeft ook duidelijk minder bagageruimte.

Tja, het was slechts een kwestie van tijd, natuurlijk, voordat Porsche de ‘coupéversie’ van de nieuwe Cayenne Electric zou introduceren. Hij volgt al na een paar maanden op de reguliere Cayenne (in bovenstaande video). Bij de vorige generatie moesten we er twee jaar op wachten.

Porsche Cayenne Coupé Electric is lager

Het recept is bekend. De Cayenne Coupé Electric is even lang (4,98 meter) en even breed (1,98 meter) als de Cayenne, maar 2,4 centimeter lager door de aflopende daklijn. Die zorgt ervoor dat de Cw-waarde nu 0,23 is (de gewone Cayenne komt tot 0,25), wat een positief effect heeft op de range.

Al moet je daar ook weer niet te veel van verwachten, want er komt slechts 18 kilometer bij (maximaal 669 kilometer), afhankelijk van de uitvoering. Voorlopig zijn er alleen de Cayenne Coupé (442 pk), de Cayenne Coupé S (666 pk) en Cayenne Coupé Turbo (1.156 pk).

Zo’n 250 liter minder bagageruimte

Volgens Porsche hebben ze allemaal een kofferbak van 534 liter, die kan worden vergroot naar 1.347 liter. De reguliere Cayenne Electric komt tot 781 en 1.588 liter. Beide modellen hebben een grote frunk onder de voorklep van 90 liter.

De Cayenne Coupé Electric is te verkrijgen als vier- of als vijfzitter. Hij is uitstekend geschikt als trekauto, met een maximaal toegestaan trekgewicht van 3.500 kilo. Voor klanten die soms van de gebaande paden af willen met hun Porsche is er een off-roadpakket.

Kan met maximaal 400 kW snelladen

De Cayenne Coupé is standaard voorzien van adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM). Op de S en Turbo is ook het actieve veersysteem Porsche Active Ride leverbaar. Optioneel op alle modellen is vierwielsturing.

Net als de Cayenne heeft de Cayenne Coupé een 800 volt-boordnet, waarmee hij met maximaal 400 kW kan laden. Dat betekent dat de batterij in minder dan 16 minuten is op te laden van 10 tot 80 procent. Wat de nieuwe Cayenne Coupé Electric gaat kosten, is nog niet bekend.

