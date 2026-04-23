25.995 euro en meer dan 400 kilometer actieradius: Leapmotor laat met B05 opnieuw een koopje zien
Leapmotor is het Chinese budgetmerk dat via Europese Stellantis-dealers wordt aangeboden. Met de B05 laat het merk opnieuw zien hoeveel auto je voor relatief weinig geld krijgt.
Dat betekent niet dat alles perfect is. Zo bleek de B10 al niet geheel foutloos en de verwachting is dan ook dat de Leapmotor B05 niet de best sturende, meest ergonomische of mooiste auto in zijn segment wordt. Nee, deze EV moet het vooral van zijn prijs hebben.
Wat krijg je voor 25.995 euro bij de Leapmotor B05
En die prijs is scherp. Het instapmodel van de Leapmotor B05 kost 25.995 euro en krijgt direct een 56,2 kWh-accupakket mee, goed voor een WLTP-actieradius van 401 kilometer. Daarnaast zijn zaken als 19-inch lichtmetalen wielen en een warmtepomp standaard.
Wie meer bereik wil, moet minimaal 28.995 euro meebrengen. Die versie van de Leapmotor B05 beschikt over een 67,1 kWh-accupakket en komt volgens de WLTP-meetmethode tot 482 kilometer ver. Snelladen kan met de grotere accu tot 174 kW.
Welke versie je ook kiest, de Leapmotor B05 heeft altijd een 218 pk sterke elektromotor op de achteras.
