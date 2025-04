Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle hoogtepunten van de Shanghai Autoshow 2025

In acht Chinese gigahallen verzamelen de belangrijkste automerken ter wereld zich voor de Shanghai Autoshow van 2025. Autovisie is van de partij en laat je in deze video alle hoogtepunten zien.

De autobeurs trekt niet alleen gevestigde merken zoals Audi, BMW en Volkswagen, maar ook Chinese nieuwkomers zoals Onvo, Zeekr en Denza.

Flexibiliteit vs. merkidentiteit

Het verschil tussen de oude garde en the new kids on the block is sprekend. Waar de traditionele merken teren op hun heritage, zijn de flexibelere jonkies naarstig op zoek naar de ontbrekende merkidentiteit.

In hun queeste naar karakter proberen zij verschillende positioneringsstrategieën en laten ze zich qua design duidelijk inspireren door anderen. Zo bracht het relatief betaalbare Lynk & Co zijn nieuwe 900 mee naar de Shanghai Autoshow 2025. De plug-in hybride luxe-SUV lijkt sprekend op de modellen van Range Rover.

Copy-cats op de Shanghai Autoshow 2025

Het is ontegenzeggelijk een imposant gevaarte, maar het onderscheid met zustermerk Zeekr, dat door het overkoepelende Geely het hoogst op de premiumladder wordt geplaats, slinkt. Daarmee groeit de onduidelijkheid over de talloze merken in het gamma van de Chinese autogigant.

Met name in Europa, waar lang niet alle Geely-merken door de gewone consument herkend worden, kan dat voor extra verwarring zorgen. De 900 lijkt overigens niet deze kant op de komen. Wellicht om een niet ondenkbaar juridisch geschil met Range Rover te ontwijken. Zelfs Stefan Rosen, ontwerper van de Lynk & Co 900, kan niet ontkennen dat er duidelijke gelijkenissen zijn, zo geeft hij toe in een gesprek met Autovisie.

Ook Zeekr trok op de Shanghai Autoshow van 2025 het doek van een nieuwe luxe-SUV. Zijn ontwerper, Stefan Sielaff, heeft ongetwijfeld een voorbeeld genomen aan de Rolls-Royce Cullinan, waarmee hij de nodige designkenmerken deelt.

Inhaalslag van Chinese automerken

Waar Chinese autofabrikanten het spieken nog niet helemaal verleerd zijn, lijkt het stigma van de ondermaatse kwaliteit compleet verdwenen. Het materiaalgebruik en de bouwkwaliteit van Chinese premiummerken doet niet onder voor dat van het Duitse trio.

Ook op technologisch vlak zitten de Chinezen de laatste jaren in een stroomversnelling. Qua batterijtechniek en laadcapaciteiten is een wedloop gaande in de Chinese autobranche. Er wordt door veel fabrikanten vol ingezet op snelle ontwikkeling en dat is merkbaar. Zowel binnen de muren van de Shanghai Autoshow als daarbuiten.