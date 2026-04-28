Dit betaalbare SUV’tje komt Nederland veroveren: “In China al te koop vanaf 8.250 euro”

Autovisie is op de gigantische autobeurs van Beijing. Tussen alle supercars, offroaders en gigantische SUV’s springt de Leapmotor B03X eruit als een van de meest interessante modellen voor het Nederlandse publiek.

We zijn afgereisd naar de miljoenenstad om daar Auto China 2026 te bezoeken. Met 380.000 vierkante meter aan beursvloer en bijna 1.500 tentoongestelde auto’s is het een evenement van ongekende schaal. Bovenaan dit artikel vind je ons videoverslag van de immense autobeurs.

Audi dwingt naamsverandering af

Terug naar de Leapmotor B03X, die in thuisland China overigens door het leven gaat als A10. Waarom hier een andere naam? Dat komt volgens Tianshu Xin, topman van Leapmotor International, door Audi. De Duitse fabrikant claimt modelnamen die beginnen met een A gevolgd door een cijfer.

De B03X op de autobeurs van Beijing is opgedirkt met een groene wrap, retro wielen en een kek dakrekje. Zonder al dat leuks oogt de hij een stuk… saaier.

Prijs van de Leapmotor B03X

Maar dat geeft niet, want in dit segment is het vooral de prijs die telt. In China koop je dit model voor omgerekend 8.250 tot net geen 10.900 euro. Bij ons zal de prijs aanzienlijk hoger zijn, maar dat het een prijsvechter wordt, is evident.

Deze SUV wordt onder de grotere B10 (die Autovisie als duurtester heeft) geplaatst, die je bij ons al vanaf zo’n 28.000 euro koopt. De vanafprijs van de B03X zal vermoedelijk ergens tussen de 20.000 en 25.000 euro uitkomen.

Compacte SUV met inwisselbaar interieur

Daarvoor krijg je een hoop auto. Binnenin vormen een minimalistisch design, groot infotainmentscherm, klein instrumentenpaneeltje, draadloze telefoonlader en tweespaaks stuur met bedieningsknoppen het inmiddels bekende recept uit China.

Ondanks zijn beperkte lengte van 4,27 meter zit je op de tweede zitrij behoorlijk ruim, zelfs als volwassene. En gooi je de achterbank plat, dan kun je tot wel 1.529 liter aan bagage meezeulen. Niet verkeerd.

Specificaties van dit SUV’tje

Het is nog de vraag welke specificaties de Europese versie precies krijgt, maar van de Chinese variant weten we dat er een versie is met 95 en een met 122 pk. In beide gevallen wordt het vermogen naar de voorwielen gestuurd.

De LFP-accu onderin de auto is 39,8 of 53 kWh groot, wat een opgegeven bereik van 403 en 505 kilometer zou opleveren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat dit volgens de CLTC-norm is gemeten, die doorgaans gunstiger uitpakt dan de bij ons gehanteerde WLTP-methode.

Mis niks van de Leapmotor B03X

Vanaf deze zomer zal de Leapmotor B03X in Nederland te koop zijn.