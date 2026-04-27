Audi stopt na vijftig jaar met zijn vijfcilinder! We zetten alle sportieve hoogtepunten op een rij
Gefeliciteerd en gecondoleerd! Audi’s magistrale vijfcilinder bestaat vijftig jaar, maar haalt de eenenvijftig niet. Volgend jaar is het over en uit voor de krachtbron. Als afscheid lanceert Audi de ruim 150.000 euro kostende RS 3 Competition Limited.
Waarom stopt Audi met zijn roemruchte vijfcilinder? Je raadt het: omdat hij te veel CO2 uitstoot. Maar ook omdat Audi de motor alleen nog voor de RS 3 bouwt en dat is niet kostenefficiënt. In de volgende generatie van de hot hatch komt dan ook vast een (hybride) viercilinder te liggen.
Prijs Audi RS 3 Competition Limited
Om bij het verscheiden van de vijfpitter stil te staan (of juist heel hard te rijden) lanceert Audi de RS 3 Competition Limited, die in een oplage van 750 stuks wordt gemaakt, waarvan er slechts vijftien naar Nederland komen. Hij kost minstens 151.490 euro. Bijna 40.000 euro meer dan een gewone RS 3.
De Competition Limited is er als Sedan en als Sportback, al krijgen wij in Nederland alleen die laatste. Er zijn drie kleuren beschikbaar voor het model: donkergrijs, matwit en Malachietgroen. Die laatste tint kun je kennen van de straatversie van de Audi Sport Quattro uit de jaren tachtig.
Aangepast onderstel met schroefset
Aan de motor van de Competition Limited is niks veranderd. De 2,5-liter vijfcilinder met turbo levert als vanouds 400 pk en 500 Nm, waarmee de RS 3 in 3,8 seconden naar 100 km/h gaat en een top haalt van 290 km/h.
Bijzonder aan de Competition Limited is dat hij deels een ander onderstel heeft dan de reguliere RS 3, met een stevigere stabilisatorstang op de achteras en een schroefset rondom. Daarmee zijn de veren en dempers handmatig in te stellen.
Achter de 19-inch goudkleurige lichtmetalen wielen van de Competition Limited schuilen aan de voorkant koolstofkeramische en aan de achterkant stalen remmen. Optioneel is de Audi te bestellen met semislicks voor gebruik op het circuit.
Hoogtepunten van vijftig jaar vijfcilinder
Tijdens de introductie van de RS 3 Competition Limited had Audi alle sportieve hoogtepunten van vijftig jaar vijfcilinder bij elkaar verzamelt: een Audi 100 C2, Quattro, Quattro A2 Groep B, Sport Quattro, RS 2 Avant en eerste generatie RS 3. In sommige daarvan mochten we een blokje om.
RS 3 Competition Limited
Audi
Pluspunten
- Sensationele motor en soundtrack
- Instelbaar onderstel voor de liefhebbers
- Even praktisch en bruikbaar als altijd
Minpunten
- Ongelofelijk duur
- Gelimiteerde oplage
- Laatste met vijfcilinder
De Audi RS 3 is en blijft een spektakel, met die supersterke, sensationeel klinkende vijfcilinder voorin. Helaas is de Competition Limited alleen bedoeld voor de échte liefhebbers, gezien zijn beperkte oplage en torenhoge prijs.
