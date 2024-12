Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Mercedes en Audi hebben Porsche gered van de afgrond

In deze video zul je geen Porsches tegenkomen. Toch speelt het Duitse sportwagenmerk de hoofdrol in dit verhaal over de Mercedes E 500 Limited en Audi RS2.

Porsche zit eind jaren tachtig in financiële moeilijkheden. Op dat moment is Mercedes, nog voordat het tuner AMG heeft ingelijfd, naarstig op zoek naar een krachtige sportsedan zoals BMW die dan al heeft met de M5. Mercedes vraagt Porsche om hulp en ook Audi kan de gespecialiseerde kennis goed gebruiken.

Mercedes 500 E met 5,0-liter V8

Het verzoek van Mercedes biedt een laatste strohalm. Een klus die de kas weer een beetje kan spekken om zo de financiële druk te verlichten. De opdracht lijkt relatief simpel: lepel de 5,0-liter V8, bekend van de 500 SL, in de W124. De uitvoering ervan blijkt minder eenvoudig. Bij het ontwerpen is nooit rekening gehouden met de grote achtcilinder die Mercedes nu in de neus wil proppen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) De Mercedes E 500 Limited staat iets lager dan reguliere E 500’s en 500 E’s. (Afbeelding: Noël van Bilsen) De Limited-uitvoering is voorzien van deze 17-inch EVO II-wielen. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) Het patroon in de leren stoelen en deurpanelen is exclusief voor deze Mercedes E 500 Limited. (Afbeelding: Noël van Bilsen) Het patroon in de leren stoelen en deurpanelen is exclusief voor deze Mercedes E 500 Limited. (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Porsche-engineers nemen een standaard 300 E als basis en algauw blijkt dat een grondige herziening van het chassis en een deel van de crashstructuur nodig is om de V8 voorin te kunnen huisvesten. Daardoor is de 500 E een stuk breder dan de reguliere 300 E. Het is de motor die we al kennen uit de SL. Porsche monteert overigens niet alleen de V8, maar ook de wielophanging en remmerij van dat model.

Zeer prijzige performancesedan

Het productieproces is allesbehalve simpel, doordat de auto deels bij Porsche en deels bij Mercedes wordt gefabriceerd. Toch worden tussen 1990 en 1995 op deze wijze 10.479 stuks (inclusief de hierop voortbordurende E 60 AMG) gebouwd. Dat zowel de ontwikkeling als het productieproces ingewikkeld dus kostbaar is, is duidelijk terug te zien in de prijs. Voor een 500 E betaal je begin jaren negentig ongeveer een kwart miljoen gulden; twee keer zoveel als een 300 E.

Maar het resultaat mag er wezen. Mercedes heeft eindelijk zijn über-W124 die het vuur na aan de schenen kan leggen van concurrenten zoals de M5. Met 326 pk en een indrukwekkende 470 Nm is de 500 E zelfs krachtiger en sneller dan BMW’s ultieme sportsedan. Een viertraps automaat stuurt de V8-krachten door naar de achterwielen, die het vermogen op het asfalt moeten zien te brengen. De sprint naar 100 km/h kost hem een respectabele 6,1 seconden.

Audi RS2 ontwikkeld door Porsche

Als midden jaren negentig het einde van de E 500-productierun in zicht komt, begint de financiële tak van Porsche weer te zweten. Gelukkig staat dan plots Audi op de stoep. Het merk uit Ingolstadt zoekt hulp bij de ontwikkeling van een sportstation. Op dat moment nog een vrij uniek concept.

Naar verluidt is het Ferdinand Piëch die als topman bij Audi met het idee voor een Audi RS2 op de proppen is gekomen. De 80 Avant dient als basis voor de grondlegger van het RS-label. Audi heeft op dit moment al een potente 2,2-liter turbovijfcilinder in de schappen, die het monteert in de S2. Maar de 230 pk die de vijfpitter in de S2 produceert, blijkt onvoldoende.

Audi RS2 Limousine In tegenstelling tot wat velen denken, was de Audi RS2 er niet enkel als Avant. Zo zijn er naar verluidt vier sedanversies gebouwd, identiek aan de RS2 Avant, maar dan met het Limousine-koetswerk. Deze uitvoering heeft het helaas nooit tot de prijslijst geschopt. Eén van deze modellen is te bewonderen in het Audi Museum in thuishaven Ingolstadt. Twee andere exemplaren schijnen speciale bestellingen van klanten in Saoedi-Arabië te zijn geweest. Het is onduidelijk wat er met het vierde exemplaar is gebeurd.

Porsche-ingenieur Michael Hölscher leidt het project en krijgt een duidelijke taak: de RS2 moet meer dan 300 pk leveren. Dat is niet niks, zeker in de jaren negentig. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende turbo’s, injectoren en intercoolers. Het in- en uitlaattraject wordt anders vormgegeven voor een betere doorstroming en de vijfcilinder krijgt een agressievere nokkenas. Het resultaat: 315 pk en 410 Nm. Audi’s nieuwste wapen wordt eveneens vervaardigd bij Porsche. Gedurende korte tijd worden de Mercedes E 500 en de Audi RS2 zelfs naast elkaar gebouwd.

Porsche-onderdelen op de Audi RS2

Rijden in de Audi RS2 is in elk opzicht intenser dan in de beschaafdere E 500 Limited. Het explosieve karakter is ook terug te zien in zijn uiterlijk. Het is nog niet zo extravagant als bij de huidige RS-modellen, maar een uitgesprokener ontwerp dan de Mercedes. Daarbij heeft Porsche een aantal eigen onderdelen op de RS2 geschroefd. Denk aan de mistlichten, spiegels en 17-inch Cup-wielen, die zijn geleend van onder meer de 964.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Op de felrode remklauwen zien we Porsche staan. Deze komen uit de voorraadkast van de 968 en zijn aangepast om goed te functioneren op de Audi. Nog een kenmerkend Porsche-trekje is de doorlopende reflectorbalk achterop. Audi is klaarblijkelijk content met het Porsche-sausje dat over de RS2 is gegoten. De merknaam is zichtbaar op het embleem en zelfs op de luchtinlaat lees je ‘powered by Porsche’.

Mercedes 500 E en Audi RS2 hebben Porsche gered

Met dank aan Porsche zagen deze waanzinnige performance-modellen het levenslicht, die op hun beurt Porsche wegsleepten voor de poorten van de hel.