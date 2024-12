Deel dit: Share App Mail Tweet

Frans ruimtewonder uit 2015 is nu een betaalbare occasion

SUV’s zijn mateloos populair, MPV’s niet meer zozeer. Jammer, want deze ruimtewonders zijn wel ontzettend praktisch. Neem bijvoorbeeld de Renault Espace. Inmiddels is dit een flinke SUV, maar ooit was het de grondlegger van het MPV-segment in Europa. De laatste Espace die zich MPV mag noemen, is nu een betaalbare occasion.

Ruime MPV-occasion voor maximaal 17.500 euro

Deze week gaan we dus op zoek naar ruime MPV-occasions voor maximaal 17.500 euro. Klinkt als veel geld, maar dat betaal je tegenwoordig zelfs al voor de goedkoopste auto van ons land. Vind je deze Renault Espace-occasion niks, dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze Ford waar we afgelopen dinsdag over schreven. Komende zaterdag stellen we je aan de laatste kandidaat voor.

Renault Espace (2015 – 2023)

We hebben het over de vijfde generatie Renault Espace, tevens de laatste die je als MPV kunt bestempelen. Wel zie je ook hier al duidelijke trekjes van een crossover. Puristische francofielen menen om die reden wellicht dat de vierde generatie Espace de laatste échte MPV was.

Dergelijke auto’s hebben over het algemeen niet veel sexappeal, maar de Espace ziet er zeer stijlvol uit voor een MPV. Met zijn elegante lijnen en grote wielen is het een auto waarmee je goed voor de dag kunt komen. Jij én je zes passagiers, want deze Franse gigant kwam – tegen een meerprijs – als zevenzitter. Dit witte exemplaar is als zevenzitter uitgevoerd en staat voor 17.499 euro te koop in Bergschenhoek.

Die goede looks komen wel met een prijs. De daklijn is lager dan bij zijn voorganger en dat merk je op de achterste zitrijen. Bovendien boden de Espace-modellen van weleer meer licht in de cabine. Gelukkig zorgt de vijfde generatie Renault Espace met zijn styling en sfeerverlichting wel voor een knus interieur.

Hoewel de Espace ook kwam met twee dieselmotoren, zullen de meeste occasionkopers tegenwoordig vooral in de benzinemodellen geïnteresseerd zijn. In eerste instantie leverde Renault de Espace met een 1,6-liter TCe-benzinemotor (200 pk). In 2017 verscheen een nieuwe 1,8-liter TCe-benzinemotor (225 pk).

Aandachtspunten van de tweedehands auto

Deze benzinemotoren zijn gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Bijgeluiden, slippen en andere schakelproblemen kunnen soms voorkomen bij de eerste bouwjaren. “Het is een pluspunt als de koppeling (of de complete transmissie) aantoonbaar is vervangen door een nieuw en verbeterd exemplaar”, zo schreef Autovisie eerder in deze uitgebreide Koopwijzer.

Verder komen bij vroege exemplaren nog weleens elektronica- en afwerkingsfoutjes voor. “Een grote groep eigenaren ervaart een goed functionerend R-Link-infotainmentsysteem, minder gelukkigen melden vastlopers, uitvallende functies en vergeten instellingen. Meestal biedt nieuwe software, nieuwe hardware of een verse accu uitkomst. Condensvorming in het interieur kan liggen aan een lekkend rubber van het panoramadak”, zo valt te lezen in de Koopwijzer.