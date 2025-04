Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi RS 3 vs. Toyota GR Yaris: Welke is leuker op de Nordschleife?

De Toyota GR Yaris is een fantastische hot hatch, maar met zijn exorbitante prijs komt ook de Audi RS 3 in het zicht. De Duitser telt twee cilinders meer en is veel krachtiger. Maar is-ie ook leuker? We testen het op de Nürburgring Nordschleife.

De vernieuwde Toyota GR Yaris met automaat (de handbak nam al deel aan de Autovisie Supertest) kost je inmiddels net geen ton. Oef, dat is veel geld voor een Yaris. Wie doorspaart tot 111.490 euro en aanklopt bij Audi, kan ook met een RS 3 huiswaarts keren. Maar wie hem een beetje leuk aankleed, zal dieper in de buidel moeten tasten. Ons testexemplaar kost dik 127 mille.

Audi RS 3 vs. Toyota GR Yaris op de Nürburgring Nordschleife

Dat de nieuwe Audi RS 3 met zijn 400 pk sterke vijfcilinder sneller is, staat buiten kijf. Maar sneller betekent niet altijd leuker. Het is dus nog geen gelopen race voor de Toyota GR Yaris. In deze uitgebreide reportage zochten we uit hoe de hot hatches zich verhouden op de openbare weg. Nu gaan we het uitdagende asfalt van de Nürburgring Nordschleife op.

In de grindbak

