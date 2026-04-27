Deze occasion verkocht slechter in Nederland dan de hatchback, maar is comfortabeler en bijna even sportief

Tja, waar moet je de Hyundai i30 N Fastback precies indelen? Is deze occasion een sedan, een coupé of stiekem een hot hatch met grootheidswaanzin? Het is wel duidelijk dat deze occasion veel waar voor je geld biedt.

De basis van de i30 N Fastback is hetzelfde als bij de hatchback, maar de afstelling is iets zachter. Eerder nam de hatchback het in onze occasion battle op tegen de Peugeot 308 GTi. Denk jij dat de Koreaan heeft gewonnen?

Hyundai i30 N Fastback als sportieve alleskunner

Onderhuids heeft de Hyundai i30 N Fastback dezelfde techniek als de bekendere hatchback. Dat betekent een occasion met 2,0-liter viercilinder turbomotor (275 pk) en voorwielaandrijving. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 6,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Hij heeft verder een handgeschakelde zesversnellingsbak of achttrapsautomaat, vijf zitplaatsen en een gewicht van 1.416 kilogram.

Het motorblok levert zijn kracht op een duidelijke manier. Hij komt rustig bij lage toeren op gang en trekt daarna stevig door. De besturing van de Hyundai i30 N Fastback reageert direct en de occasion heeft veel grip, mede door het sperdifferentieel. In bochten blijft hij stabiel en voorspelbaar. Tegelijkertijd is hij minder scherp dan de hatchback, waardoor het speelse randje iets ontbreekt. Ter compensatie heeft de fastback wel meer interieur- en bagageruimte: die laatste meet 450 liter.

Zoveel kost de sportieve Hyundai als occasion

De Hyundai i30 N Fastback verkocht veel minder goed dan de hatchback en dat is in het tweedehandsaanbod te zien. Momenteel worden er maar vijf occasions aangeboden, voor prijzen tussen 18.850 en 34.900 euro. In het Limburgse Herten staat een blauw exemplaar uit 2019, dat 22.945 euro kost. Deze auto heeft 92.744 kilometer op de teller en een volledige onderhoudshistorie.