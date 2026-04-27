Deze occasion verkocht slechter in Nederland dan de hatchback, maar is comfortabeler en bijna even sportief
Tja, waar moet je de Hyundai i30 N Fastback precies indelen? Is deze occasion een sedan, een coupé of stiekem een hot hatch met grootheidswaanzin? Het is wel duidelijk dat deze occasion veel waar voor je geld biedt.
De basis van de i30 N Fastback is hetzelfde als bij de hatchback, maar de afstelling is iets zachter. Eerder nam de hatchback het in onze occasion battle op tegen de Peugeot 308 GTi. Denk jij dat de Koreaan heeft gewonnen?
Hyundai i30 N Fastback als sportieve alleskunner
Onderhuids heeft de Hyundai i30 N Fastback dezelfde techniek als de bekendere hatchback. Dat betekent een occasion met 2,0-liter viercilinder turbomotor (275 pk) en voorwielaandrijving. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 6,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Hij heeft verder een handgeschakelde zesversnellingsbak of achttrapsautomaat, vijf zitplaatsen en een gewicht van 1.416 kilogram.
Het motorblok levert zijn kracht op een duidelijke manier. Hij komt rustig bij lage toeren op gang en trekt daarna stevig door. De besturing van de Hyundai i30 N Fastback reageert direct en de occasion heeft veel grip, mede door het sperdifferentieel. In bochten blijft hij stabiel en voorspelbaar. Tegelijkertijd is hij minder scherp dan de hatchback, waardoor het speelse randje iets ontbreekt. Ter compensatie heeft de fastback wel meer interieur- en bagageruimte: die laatste meet 450 liter.
Zoveel kost de sportieve Hyundai als occasion
De Hyundai i30 N Fastback verkocht veel minder goed dan de hatchback en dat is in het tweedehandsaanbod te zien. Momenteel worden er maar vijf occasions aangeboden, voor prijzen tussen 18.850 en 34.900 euro. In het Limburgse Herten staat een blauw exemplaar uit 2019, dat 22.945 euro kost. Deze auto heeft 92.744 kilometer op de teller en een volledige onderhoudshistorie.
Lees ook:
- Wat krijg je als een Tesla Cybertruck en Toyota Prius samen een kind krijgen? Deze Hyundai ...
- Hyundai splitst Ioniq af als apart merk! Althans, in dit land...
- Hyundai i30 N vs. Peugeot 308 GTi: "Zó erg is die beruchte THP-motor niet"
- Met deze softroader kun jij in alle rust je gezin vervoeren, maar is hij ook de beste?
Ook interessant
-
Deze elektrische retro-occasion is betaalbaar en heeft een prachtig design
-
Deze occasion wil je: brute rally-SUV uit de jaren 90 is duur, maar nog niet onbereikbaar
-
Wat krijg je als een Tesla Cybertruck en Toyota Prius samen een kind krijgen? Deze Hyundai …
-
Bijna 90 procent afschrijving: deze megaluxe occasion was voor CEO’s, maar kun je nu zelf kopen
-
Niet de snelste, maar wel de beste? Waarom deze kleine occasion handig is voor praktisch stadsgebruik
-
Deze moderne crossover rijdt erg leuk en is nu behoorlijk betaalbaar
-
31 inch 8k-scherm, rijden zonder handen, V8 én een nieuwe neus: is de BMW 7-serie eindelijk mooi?
-
Deze occasion wil je: dit model sportwagen werd door James Bond als onderzeeër gebruikt
-
Deze heerlijke crossover heeft als occasion een flink aanbod en daar kun jij je voordeel mee doen
-
Bijna 500 km actieradius en een stuk stoerder: waarom de Hyundai Ioniq 3 beter kan zijn dan de Kia EV2
-
Deze occasion was onderdeel van de grootste autoroof uit de geschiedenis en kost minder dan 20.000 euro
-
Gigantisch afschrijvingskanon: deze luxe occasion is na 27 jaar een koopje