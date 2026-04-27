Deze elektrische retro-occasion is betaalbaar en heeft een prachtig design

Nieuwe techniek en retrodesign hoeven niet duur te zijn. De moderne Renault 5 maakt als occasion elektrisch rijden bereikbaarder voor de gemiddelde automobilist.

Het aanbod aan kleine elektrische auto’s groeit snel. Binnen dit segment onderscheidt Renault zich met een opvallend ontwerp en een scherp prijskaartje. Denk aan concurrenten zoals de Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric, maar de Renault 5 kiest duidelijk voor een eigen stijl. Dat retrodesign, geïnspireerd op het hoekige model uit de jaren 70 en 80, maakt de occasion direct herkenbaar.

Compacte EV met karakter

Over welke Renault 5 hebben we het precies? De volledig elektrische E-Tech, die in 2024 verscheen. Hij staat op een speciaal ontwikkeld platform en is bedoeld voor dagelijks gebruik, vooral in en rond de stad. Er zijn meerdere varianten van deze voorwielaangedreven occasion. Je hebt keuze uit een batterij van 40 of 52 kWh en vermogens van 95 tot 150 pk. De sterkste versie sprint in 8 seconden naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 150 km/h. Het bereik loopt op tot 410 kilometer volgens de WLTP-meetmethode, al ligt dat in de praktijk wat lager.

Door zijn compacte formaat van net geen vier meter is de Renault 5 gemakkelijk te manoeuvreren. Parkeren gaat eenvoudig en in druk stadsverkeer voelt hij wendbaar aan. Tegelijk biedt de occasion ruimte voor vier personen, maar op de achterbank zit je krap. Daarnaast heeft hij een kofferbak van 326 liter, wat netjes is in deze klasse.

Binnen in de Renault 5 valt meteen het moderne dashboard op. Twee schermen verzorgen de meeste functies en werken samen met Google-software. Dat zorgt voor snelle bediening en bekende apps zoals navigatie. Fysieke knoppen zijn er gelukkig nog wel, wat het gebruik eenvoudiger maakt. De afwerking van de occasion voelt degelijk, al kom je bij de middenconsole wat goedkoop plastic tegen.

Renault 5 als EV-occasion

Een belangrijk pluspunt van deze occasion is de prijs. De Renault 5 hoort bij de goedkopere elektrische auto’s en begint nieuw rond de 25.000 euro. Momenteel kun je 364 gebruikte exemplaren vinden, die tussen 22.945 en 39.550 euro kosten. Aan de onderkant van het aanbod vind je instapmodellen met een paar duizend kilometer op de teller. De bovenkant biedt de meest aangeklede modellen in nieuwstaat. Bij een bedrijf in Rotterdam staat een zwarte 40 kWh-variant, met 5.000 kilometer op de teller. Hij komt uit 2025 en kost 23.950 euro.

Aandachtspunten bij een gebruikte Renault 5

Omdat de Renault 5 zo’n nieuw model is, zijn lange termijnervaringen nog beperkt. Voor stadsvervoer is de instapversie – de Five – geschikt, maar deze mist een aantal zaken voor als je langere trips wilt maken. Zo heeft deze variant geen warmtepomp, waardoor vooral in de winter het bereik drastisch kan afnemen. Daarnaast kunnen deze occasions ook niet snelladen. Dat is meestal geen probleem in de Randstad, maar wel als je met de auto op vakantie naar Zuid-Frankrijk wilt.