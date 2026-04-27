Waarom Chinese kopers geen Europese auto’s meer willen: ‘Daar rijden onze ouders in’

Ooit was China voor Europese merken een vetpot, maar de verkopen dalen er inmiddels in rap tempo. Dat komt natuurlijk door het feit dat er inmiddels zoveel (goeie) Chinese auto’s zijn, maar er is nog een reden.

Vooral oudere Chinezen associëren Duitse merken nog met premium en ‘het gemaakt hebben’. Hun kinderen schamen zich er vooral voor en willen niet gezien worden in ‘de auto van hun ouders’, aldus Robert Cisek, directeur van de Chinese tak van Volkswagen, in een interview met Reuters.

Chinese auto’s boordevol tech

We zoomen met opzet in op de Duitse fabrikanten, omdat die bovengemiddeld afhankelijk zijn van de Chinese markt, maar de weerzin onder jongere Chinese kopers geldt ook andere Westerse merken die in het land actief zijn, zoals het Amerikaanse Buick.

Ze hebben hun zinnen gezet op elektrische auto’s van Chinese fabrikanten, omdat die boordevol tech zitten. En op dat gebied lopen hun Westerse concurrenten nog achter, onder meer omdat Amerikaanse en Europese klanten al die gadgets niet zo nodig hoeven.

Westerse verkopen dalen hard

Buick was een paar jaar geleden nog razend populair in China, maar sindsdien zijn de verkopen van het Amerikaanse merk met meer dan de helft gedaald. Volkswagen heeft het veel beter gedaan (lees: minder slecht), met een teruggang van ‘slechts’ 27 procent.

Europese heffingen om staatssteun

Nou hebben Chinese bedrijven natuurlijk een groot voordeel in eigen land (en internationaal), omdat de meeste financieel worden gesteund door de overheid, waardoor ze hun auto’s voor minder geld kunnen verkopen dan de concurrentie. Het is dé reden waarom Europa importheffingen heeft ingevoerd.

Daarbij gaat de innovatie in China ongelofelijk snel. EV’s kunnen er bliksemsnel laden, hebben allerlei geavanceerde systemen aan boord en staan bol van de interessante (en soms ook gewoon nutteloze) gadgets.