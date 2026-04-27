Deze occasion wil je: brute rally-SUV uit de jaren 90 is duur, maar nog niet onbereikbaar

Het uiterlijk en de prestaties van de Mitsubishi Pajero Evolution komen uit de rallysport, maar het blijft ook gewoon een terreinwagen. Toch is het een exclusieve occasion.

Hij werd eind jaren 90 gebouwd om mee te mogen doen aan de Dakar Rally. Daarom moest er ook een straatversie komen. In totaal zijn er van de Mitsubishi Pajero Evolution 2.500 exemplaren gemaakt en allemaal in Japan geleverd. Zulke JDM-occasions (Japan Domestic Market) zie je weinig op de Europese wegen, want ze moeten vanaf de andere kant van de wereld geïmporteerd worden. Maar een Nederlander wist onlangs een hele schuur vol met deze auto’s te vinden.

Mitsubishi Pajero Evolution als rally-SUV

De Pajero Evo is een rallyauto voor op de openbare weg. Zijn techniek komt direct uit de autosport en dat merk je. Hij staat hoog op zijn poten, heeft veel grip en voelt stabiel op losse ondergrond. Zijn basis is de reguliere Pajero, maar vrijwel alles aan de occasion is aangepast. Denk aan een speciale ophanging, grotere spoorbreedte en extra bescherming onder de auto.

Onder de kap van de Mitsubishi Pajero Evolution ligt een 3,5-liter V6 met 280 pk. Dat klinkt niet extreem, maar voor een terreinwagen uit die tijd is het behoorlijk. Vierwielaandrijving is standaard en de occasion heeft een bredere carrosserie. Alles is gericht op rijden over zand en onverharde wegen. Verder weegt de auto 1.970 kilogram.

De Mitsubishi Pajero Evolution won meerdere keren de Dakar Rally en domineerde die wedstrijd jarenlang. In totaal pakte het merk twaalf overwinningen, meer dan welke fabrikant dan ook. Maar in het dagelijks gebruik merk je dat het een occasion uit de jaren 90 is. Het interieur is bijvoorbeeld simpel en de afwerking oogt verouderd.

Aandachtspunten van een Mitsubishi Pajero Evolution

Zoals veel Japanse auto’s uit de jaren 90 is roest een groot risico bij deze occasion. Controleer vooral het achterste gedeelte van het ladderchassis en de bevestigingspunten van de wielophanging. Verder is de beschikbaarheid van specifieke onderdelen een probleem bij de Mitsubishi Pajero Evolution: motoronderdelen van de 3.5 V6 zijn vaak uitwisselbaar met andere modellen. Evolution-specifieke onderdelen (zoals de unieke ophanging, bodykit en interieurdelen) zijn echter zeer schaars en duur.

Zoveel kost de rally-SUV als occasion

Een nieuwe Mitsubishi Pajero Evolution was destijds al een bijzonder model. Tegenwoordig is het een verzamelobject geworden. Momenteel kun je twee occasions vinden, die respectievelijk 62.500 euro en 75.000 euro kosten. Het goedkoopste exemplaar is zilvergrijs en komt uit 1997. Hij heeft 90.375 kilometer op de teller en staat te koop in het Limburgse Kelpen-Oler. De koper krijgt de volledige onderhoudsgeschiedenis erbij en naar wens een nieuwe APK.