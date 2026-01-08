Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse Puck (23) gaat viraal met legendarisch Dakar-moment: “Waarom rij je als mijn oma?”

De Dakar is niet voor tere zieltjes. Het is een rally waarin keihard gevochten wordt met de natuur en je als coureur goed moet kunnen rijden. De 23-jarige Nederlandse Puck Klaassen duikt nu op in een legendarisch videomoment.

Puck rijdt samen met navigator Augusto Sanz. De Nederlandse rijdt al voor de derde keer Dakar – vorig jaar deed ze ook al mee. En niet geheel onverdienstelijk. Afgelopen dinsdag wist ze als vijfde vrouw ooit een etappe te winnen.

Rijdt Puck als een oma tijdens de Dakar?

Puck Klaassen is dus een behoorlijk goede Dakar-rijder. Ze gaat echter niet viral met haar knappe prestaties, maar met een video waarin haar navigator nogal ongefilterd een vraag stelt. Sanz checkt eerst of Puck zich goed voelt en als ze hierop positief reageert, vraagt hij waarom ze dan rijdt als zijn oma. In de video is te zien dat Puck daarna flink het gas erop heeft.

Hoewel het bij Dakar natuurlijk ook om snelheid gaat, is op de limiet rijden niet altijd de beste strategie. Het blijft immers een marathon met meerdere etappes. Overigens zullen de meeste mensen na een paar minuten kotsmisselijk zijn door de snelheid waarmee Puck over het zand raast.