Bespaar 50 euro: waarom je beter niet met een dakkoffer op je auto op vakantie kunt gaan

Ga je op vakantie en is de bagageruimte van jouw auto niet toereikend voor het aantal spullen dat je wil meenemen? Dan biedt een dakkoffer mogelijk uitkomst. Maar hoeveel invloed heeft zo’n ding nou op je brandstofverbruik onderweg?

Het is bijna onmogelijk om daar exacte cijfers aan te hangen, want hoeveel brandstof (of stroom) je auto verbruikt, hangt van een allerlei factoren af: zoals de buitentemperatuur, hoe de wind waait, waar je rijdt, hoe soepel je rijdt, wat je snelheid is, enzovoort.

Zoveel onzuiniger wordt jouw auto

Maar uit onderzoek van de ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, blijkt dat een auto met een koffer erop bij 130 km/h ongeveer 18 procent onzuiniger is dan normaal. Daarbij maakt het vrij weinig uit of die koffer leeg of vol is.

Wat scheelt dat op een retourtrip naar Zuid-Frankrijk? Als we een nieuwe Volkswagen Golf 1.4, met een WLTP-verbruik van 1 op 18,5, als voorbeeld pakken, aannemen dat we 2.000 kilometer rijden en uitgaan van een brandstofprijs van 2,5 euro per liter, dan komen we op een besparing van zo’n 50 euro.

Neem dat bedrag alsjeblieft niet al te serieus, want zoals gezegd: een precieze berekening is onmogelijk. En een bedrag van een paar tientjes is natuurlijk niet iets om over naar huis te schrijven. Bovendien heeft een caravan achter de auto nog veel meer invloed op het brandstofverbruik dan een dakkoffer.

Dakkoffer verhoogt het zwaartepunt

Waar je ook op moet letten, is dat een dakkoffer het rijgedrag van je auto beïnvloedt. Door al dat gewicht op het dak, komt het zwaartepunt hoger te liggen, wat ervoor zorgt dat je auto in bochten meer overhelt. Daarbij zal hij gevoeliger zijn voor zijwind, met name op autowegen en de snelweg.

Let goed op de maximale daklast

Let bij het monteren van een dakkoffer altijd op de maximale daklast van je auto. Die ligt meestal tussen de 75 en 100 kilo. Dus stel dat jouw dakkoffer 25 kilo weegt, mag je er nog 50 tot 75 kilo aan spullen in stoppen.