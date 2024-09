Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW M3 E46 heeft klassieke Fiat-lak en Lamborghini-wielen

Sommige autoliefhebbers zijn puristen en sommige liefhebbers zijn tuners. De eigenaar van deze opmerkelijke BMW M3 van de E46-generatie behoort overduidelijk tot die laatste categorie.

Hoewel deze generatie BMW M3 volgens velen perfectie nadert, weerhield dat deze eigenaar er niet van zijn E46 M3 te personaliseren. De Amerikaanse Anthony Huertas plaatste een foto van zijn creatie in de Facebook-groep Green Car Appreciation Society. En nee, green doelt hier op milieubewuste EV’s (al werd er eerder wel deze schitterende EV6 in getoond), maar op de kleur groen. Ook de BMW M3 van Huertas is groen, Sage Green van Fiat om precies te zijn.

BMW M3 E46 met Lamborghini Gallardo-wielen

Een gewaagde keuze, zeker in combinatie met de opzichtige wielen die eronder geschroefd zitten. Het betreft een setje dat van een Lamborghini Gallardo afkomt. De 19-inch wielen zijn 8,5J breed op de vooras en 11J breed op de achteras.

De wielen waren niet een geheel vrijwillige keuze voor Huertas. Eerder had hij een blinkende set BBS’jes onder zijn BMW E46 M3, maar nadat hij de remmerij van een Gallardo onder zijn BMW had geknutseld, pasten die wielen niet meer. Na lang twijfelen besloot hij dan ook maar naar Lamborghini-wielen te zoeken om eronder te plaatsen. Hiervoor had hij adapters nodig om van steekmaat 5×120 naar 5×112 te gaan.

Positieve reacties

Hoewel puristen zullen gruwelen van deze BMW M3, kan hij binnen de Facebook-groep op veel positieve reacties rekenen. Meer dan 14.000 mensen liketen zijn post. Iedereen lijkt de kleur (en de Alpina op de achtergrond) fantastisch te vinden, zeker aangezien de dakkoffer (een puristisch pijnpunt an sich) in dezelfde lak is gespoten.

De wielen stuiten op iets meer weerstand. Zo zegt iemand: “Laten we eerlijk zijn: als het geen originele Lamborghini-wielen waren, zou niemand deze bijzonder vinden.” Een goed punt, maar het feit dat dit dus wél echte Lambo-wielen zijn, maakt deze BMW M3 stiekem best wel gaaf.