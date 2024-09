Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Ford Shelby GR-1 met 6,0-liter V10

Ford is aan het begin van deze eeuw volledig op de retro-toer en dat levert enkele bijzonder fraaie sportwagens op. Denk aan de GT, een moderne interpretatie van de legendarische GT40 of de vijfde generatie van de Mustang, die visueel aansluit op de versie waarmee de eerste begin jaren 70 ophield.

Ook de Thunderbird is een moderne vertaling van het model uit de jaren 50, maar die kitscherige roadster slaat de plank mis. Verder vliegen de retro-futuristische concept-cars ons om de oren, zoals de sinistere Forty-Nine, de 427 en de Bronco. Ford Europa laat zelfs een moderne Capri zien, de Visos.

Ford Shelby GR-1

Het grote vuurwerk komt echter in 2004 met de Shelby Cobra concept, zoals de naam aangeeft geïnspireerd door de Cobra van weleer. Niet veel later volgt de Shelby GR-1, die duidelijk heeft afgekeken bij de Shelby Daytona. Qua visuele impact doet de hoogglans gepolijste GR-1 niets onder voor zijn voorbeeld. Dezelfde dramatische proporties met een oneindig lange neus, enorme wielen, de kleine cabine vlak voor de achteras en een afgehakte Kamm-tail, het is er allemaal. Retro, maar zeker niet karikaturaal, oogt de GR-1 fantastisch en heeft een eigen stijl.

Hoewel er in eerste instantie alleen een kleimodel wordt gepresenteerd, is het is niet slechts een styling-studie. Achter de schermen wordt druk nagedacht over hoe de GT op te volgen als alle exemplaren daarvan eenmaal zijn verkocht. De GR-1 zou een uitstekende kandidaat zijn. Zodoende wordt er een rijdbaar prototype gebouwd. Het chassis komt van de GT, maar de plaats van de motor is van middenachter naar middenvoor verplaatst. Daar komt een ruim 600 pk sterke 6.4 liter V10 te liggen, gekoppeld aan een manuele zesbak. Klinkt als een geweldige opponent voor de Dodge Viper GTS, hoewel Ford zelf spreekt van een Ferrari 575 Maranello-concurrent. Maar helaas, de GR-1 blijkt toch een luchtkasteel. De GT verkoopt na zijn succesvolle start lastiger dan verwacht en de aanpassingen om de GR-1 productieklaar te maken zijn veel ingrijpender en duurder dan voorzien. Aldus gaat er een streep door het project.

We spoelen door naar 2019: na vele jaren geeft de GR- 1 weer een teken van leven, als de gerenommeerde recreations-bouwer (de term ‘replica’ doet hun creaties echt tekort) Superformance aankondigt de GR-1 in productie te nemen. Met officiële Ford-Shelby- licentie en voorzien van een dikke V8. Er wordt zelfs gefluisterd over elektrische aandrijving. Maar helaas verpest de Amerikaanse federale overheid het feest als een uitzondering op veiligheidsnormen voor in kleine series gebouwde auto’s on hold wordt gezet. We zijn nu vijf jaar verder en we wachten nog steeds…

Aanbod en prijzen

De concept-car was een eenmalige exercitie en we wachten zoals hiernaast vermeld nog altijd op Superformance. Net als de vermogende klanten die al een aanbetaling hebben achtergelaten.