Benz Patent-Motorwagen: eerste auto ooit nu te koop als occasion

De Benz Patent-Motorwagen wordt gezien als de eerste ‘moderne’ auto. Nou ja, modern? Naar de huidige maatstaven lijkt de driewieler uit 1886 allesbehalve modern. Toch is deze occasion gloednieuw.

Recent kreeg Autovisie rijles in een bijna 100 jaar oude T-Ford. Zelfs toen dat exemplaar in 1925 van de band rolde, werd de Benz Patent-Motorwagen al gezien als oudje.

Uitmuntende replica van eerste auto ooit

Maar niet deze, want dit betreft een gloednieuwe replica. Je dacht toch niet dat in Nederland één van de circa 25 échte exemplaren te koop staat? Neen, dit betreft een imitatie. Maar wel een uitmuntende, zo stelt aanbieder Gallery Aaldering. “Geen auto die ‘in de buurt komt van’ of ‘geïnspireerd is op’ maar een formidabele kopie van die originele eerste auto”, lezen we in de advertentie.

(Afbeelding: Autoscout24 / Gallery Aaldering) (Afbeelding: Autoscout24 / Gallery Aaldering) (Afbeelding: Autoscout24 / Gallery Aaldering) (Afbeelding: Autoscout24 / Gallery Aaldering)

Carl Benz patenteerde in 1886 het ‘voertuig aangedreven door verbrandingsmotor’. De Benz Patent-Motorwagen was daarmee de eerste échte auto. En toch is hij amper te vergelijken met de bolides van vandaag de dag. Zo heeft deze occasion slechts drie wielen en geen stuurwiel, maar een stuurknuppel die je bedient vanaf een houten bankje.

0,75 pk

Wel wordt de occasion aangedreven door een heuse verbrandingsmotor. Het is een achterin geplaatste ééncilinder met een slagvolume van 954 cc. De viertakt benzinemotor produceert een huiveringwekkende 0,75 pk bij 400 toeren per minuut. Op de foto’s is ook het gigantische, horizontale vliegwiel goed te zien.

“De aandrijving gebeurt via een riem over twee schijven, die fungeren als een transmissie met slechts één versnelling. Een as drijft via twee kettingen de wielen aan”, zo legt de aanbieder uit.

Prijs van de Benz Patent-Motorwagen-occasion

Oude techniek, maar nieuw materiaal. Deze Benz Patent-Motorwagen-replica komt namelijk uit 2023. “Hij is simpelweg nieuw. Er is geen kilometerteller aanwezig die dit kan onderstrepen, maar aan iedere schroef en bout is te zien dat deze eerste moderne klassieker nog nooit gebruikt is”, schrijft Gallery Aaldering. Zie jij jezelf al rondtuffen in deze unieke occasion? Dan zul je 84.500 euro op tafel moeten leggen. Een échte Ford Model T-occasion koop je al voor véél minder geld.