Te koop: Tesla Cybertruck-wrak dat overbleef na zware crash

Robuust, sterk en veilig, zo klonk het toen Elon Musk de Tesla Cybertruck omschreef. Toch is de elektrische tank niet onverwoestbaar, zo blijkt uit dit wrak.

Op de Amerikaanse veilingsite IAA wordt de zwaar gehavende Tesla Cybertruck te koop aangeboden. Een projectje dat vermoedelijk zelfs voor de Mat Armstrongs van deze wereld te hoog gegrepen is.

Tesla Cybertruck verwoest na heftige crash

Veel is niet bekend over de EV en het ongeluk dat deze immense schade heeft veroorzaakt. De veilingsite geeft daarvoor enkel ‘collision’ aan. Gezien het totaal verfrommelde stalen plaatwerk, lijkt het alsof een grijpkraan het wrak heeft rondgegooid. Is deze schade wel enkel door een ongeluk ontstaan, dan moet het een heel harde klapper zijn geweest. Van de auto is maar weinig over.

Na het ongeluk is de Tesla Cybertruck in brand zijn gevlogen, wat voor nog meer schade zorgde. De aandrijflijn, wielen, het plaat werk en het interieur is allemaal verwoest. We zijn benieuwd hoeveel deze schroothoop nog oplevert, maar het lijkt ons sterk dat het veel meer is dan de oudijzerprijs.

Er worden ook iets minder zwaar gehavende Tesla Cybertruck-exemplaren aangeboden op de veilingsite, maar dat zijn nog altijd helse projecten, zelfs voor ervaren restaurateurs. Het stalen plaatwerk laat zich hoogstwaarschijnlijk niet eenvoudig herstellen en Cybertruck-onderdelen zijn allerminst goedkoop, zo leerden we eerder.

YouTuber vernielt Cybertruck in ‘durability test’

Wie weinig om het herstel, maar vooral om het verwoesten van auto’s geeft, is de razendpopulaire YouTuber Cody Detwiler, beter bekend als WhistlinDiesel. De Amerikaan boekte faam met zijn zogeheten durability tests, waarbij hij (vaak peperdure) auto’s op grove wijze behandelt tot ze stukgaan.

Drie weken geleden was het de beurt aan de Tesla Cybertruck. De video is sindsdien al meer dan 22 miljoen keer bekeken. Hij vergelijkt de EV met een doodnormale Ford F-150, een van de populairste pick-ups in Amerika. In de test breekt (nadat de Cybertruck al veel klappen te verduren heeft gehad) een deel van het frame af, wat leidde tot de nodige ophef. Veel mensen, waaronder Detwiler zelf, betwisten daardoor de robuustheid van Tesla’s pick-up.