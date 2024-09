Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wacht inhaalrace in Grote Prijs van Italië

Max Verstappen wacht vanaf positie 7 een lastige inhaalrace in de Grote Prijs van Italië. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 staat na een mislukte kwalificatie op de vierde startrij en moet in de race op het circuit van Monza de schade zien te beperken. Zijn grootste concurrent Lando Norris staat op poleposition, met naast hem teamgenoot Oscar Piastri in de andere McLaren.

De Red Bull-coureur wist de laatste vijf grands prix niet te winnen en zag Norris hem in de WK-stand naderen tot op 70 punten. De 26-jarige Limburger moest vorige week in de Dutch Grand Prix 23 seconden toegeven op de Brit en was in de kwalificatie op Monza opnieuw beduidend langzamer.

Verstappen was na afloop van de kwalificatie vooral verrast dat de Red Bull in de derde sessie ineens heel veel onderstuur had waardoor hij de bochten niet goed kon insturen. Net als teambaas Christian Horner hoopt hij dat het team voor de race de problemen met de balans van de wagen heeft opgelost.

Vorige edities

Verstappen won de race op het circuit in Monza de afgelopen twee jaar. De Argentijn Franco Colapinto rijdt in de Williams zijn eerste grand prix. Hij is de vervanger van de Amerikaan Logan Sargeant.

De start van de Grote Prijs van Italië is om 15.00 uur.

