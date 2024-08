Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen kreeg Red Bull niet meer aan de praat in kwalificatie

Max Verstappen zat met veel vraagtekens na de mislukte kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De regerend wereldkampioen kwam met zijn Red Bull slechts tot de zevende tijd en zag concurrent Lando Norris in de McLaren poleposition pakken. “Op de een of andere manier liep het in de derde kwalificatiesessie voor geen meter”, zei Verstappen tegen Viaplay.

“In Q2 ging het nog wel redelijk, al was dat ook niet goed genoeg voor de pole”, vergeleek Verstappen de tweede en derde kwalificatiesessie met elkaar. “Maar daarna had ik heel veel onderstuur en dan werkt niets meer. De auto draaide nergens meer en ik kreeg ‘m niet meer aan de praat. Allebei die runs gingen van geen meter. Ik ben bijna vier tienden van een seconde langzamer dan in Q2. Dat is wel bizar.”

De Nederlander was wel bezorgd over het plotselinge gebrek aan balans. “Dat was nog niet eerder zo voorgekomen, dus ik weet op het moment nog niet waarom. We moeten dat onderzoeken en goed analyseren in aanloop naar de race van morgen.”

Onzeker

Verstappen gaf toe dat het ook verre van ideaal is voor de race van zondag. “Dat hebben we helemaal aan onszelf te danken. De training voor de race was ook niet geweldig. We staan achteraan van het groepje”, zei hij over de concurrenten van McLaren, Mercedes en Ferrari. “We gaan ons best doen en ik hoop dat we naar voren kunnen. Maar dat is nog een beetje onzeker op dit moment.”

In het wereldkampioenschap leidt Verstappen nog met 70 punten voorsprong op Lando Norris. Maar de laatste vijf races wist hij niet meer te winnen. Ook is de laatste poleposition van de wereldkampioen al van de Grote Prijs van Oostenrijk in juni.

Teambaas Christian Horner had ook veel vragen over de plotselinge mindere prestaties van de auto’s in de derde kwalificatiesessie. “We moeten daar snel achter zien te komen”, zei Horner. “Er zit een onbalans in de wagen, waardoor als je het ene probleem oplost je het volgende krijgt. Als team zijn we bezorgd, maar het is vooral verwarrend. We zullen de komende nacht hard doorwerken om het te snappen, maar het levert ons morgen wel een zware race op.”

ANP