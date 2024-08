Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zevende in kwalificatie GP Italië, pole voor Norris

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Italië genoegen moeten nemen met een zevende plaats. De regerend wereldkampioen kwam met zijn Red Bull niet tot een heel snelle ronde in de derde kwalificatiesessie. De poleposition is net als een week eerder in de Dutch Grand Prix voor Lando Norris. Naast hem staat teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen gaf 0,695 seconde toe op Norris, die in zijn laatste ronde ook zijn eerdere tijd niet wist te verbeteren. Piastri was 0,109 langzamer dan zijn Britse teamgenoot. George Russell zette in de Mercedes op 0,113 de derde tijd neer. Naast hem staat zondag Charles Leclerc in de Ferrari.

Verstappen moet vertrekken vanaf de vierde startrij met naast hem teamgenoot Sergio Pérez. In de rij ervoor staan Carlos Sainz in de Ferrari en Lewis Hamilton in de Mercedes.

Verrassing

Verstappen zat er in de tweede kwalificatiesessie nog goed bij, vlak achter Hamilton die toen de snelste was, maar in de laatste kwalificatie was hij beduidend langzamer. De Limburger heeft in het kampioenschap nog wel een voorsprong van 70 punten op Norris, maar de McLaren-coureur krijgt met de poleposition een goede kans om verder in te lopen.

Norris had de tweede poleposition op rij niet verwacht. “Dit is geweldig. Het is een beetje een verrassing dat we op de eerste en tweede plek staan, als je ziet hoe dicht het veld bij elkaar zit. Maar fijn is het wel”, zei hij in het korte interview na de kwalificatie.

Nieuwkomer Franco Colapinto slaagde er met de Williams niet in de tweede kwalificatiesessie te bereiken De Argentijn vervangt voor de rest van het seizoen de Amerikaan Logan Sargeant. In zijn laatste poging miste Colapinto nog een bocht, maar wist de Williams terug op de baan te krijgen. Hij start zondag vanaf de achttiende plaats.

ANP