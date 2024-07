Deel dit: Share App Mail Tweet

Leren rijden in een bijna 100 jaar oude Ford Model T

In 1925 rolde de Ford Model T van Autovisie-lezer Gerald Verweij van de band. Voor het eerst werd een personenauto op zo’n grote schaal geproduceerd. Nu, bijna honderd jaar later, krijgen wij rijles in de T-Ford. Al gauw blijkt dat niets is wat het lijkt. Ja, bij onze voeten treffen we drie pedalen, maar die hebben stuk voor stuk een totaal andere functie.

Eerder las je in het Autovisie Magazine al een uitgebreid verslag van onze eerste meters in de stokoude Ford Model T. Vandaag kun je kijken naar onze videoreportage.

Bediening van de Ford Model T

Als we voor het eerst achter het stuur van de T-Ford stappen, moeten we goed nadenken. Alle reflexen werken ons tegen en we moeten oppassen dat we niet zonder nadenken een pedaal indrukken. Het middelste pedaal is namelijk niet de rem, maar de achteruit. Met het rechterpedaal bedien je in dit geval niet de gasklep, maar de rem. We merken echter al gauw dat de remkracht niet veel voorstelt.

Het linkerpedaal maakt het helemaal gecompliceerd. Hiermee selecteer je namelijk de versnellingen. Er zijn er twee; door het pedaal helemaal naar beneden te duwen, zet je de Ford Model T in zijn eerste versnelling. Laat je het pedaal juist helemaal opkomen, dan schakelt de T-Ford naar zijn twee. Daartussenin zit de neutraal, maar daarvoor moet je het linkerpedaal eigenhandig (en met enige kracht) in de middelste positie balanceren.

Gashendel achter het stuur van de T-Ford

Links van je tref je ook nog een hendel. In opgetrokken stand, werkt deze als handrem. De middelste positie is eveneens een neutrale stand en met de hendel helemaal naar beneden word je in staat gesteld met het linkerpedaal naar de tweede versnelling van de Ford Model T te schakelen.

Achter het stuur – waar overigens gigantisch veel speling op zit – vind je nog twee hendels. Met de rechter bedien je de gasklep, waarmee je de 2,9-liter viercilinder meer toeren kunt laten draaien om zo te accelereren. Met de andere hendel is de ontsteking bij te stellen. Handig bij het starten, of wanneer je bij heuveloprijden naar iets meer koppel verlangt.

Het is veel informatie die we tijdens deze eerste rijles in deze Ford Model T tot ons moeten nemen. Hoe de proefrit ons vergaat, zie je in deze video.