Wat krijg je als een Tesla Cybertruck en Toyota Prius samen een kind krijgen? Deze Hyundai …

Althans, dat was het eerste waar wij aan dachten bij het zien van deze Hyundai Ioniq V. Of moeten we hem simpelweg Ioniq V noemen? Want hij valt in China onder een label.

Ruim een maand geleden berichtten we over twee studiemodellen van Hyundai, de Ioniq Venus en Earth, die in China onder een apart submerk zouden vallen: Ioniq. Van die eerste is nu een productieversie: de Ioniq V.

Hyundai Ioniq V lijkt op Toyota Prius

En die oogt bijzonder. Hij lijkt ontzettend veel op de huidige Toyota Prius, maar dan wat hoekiger. Alsof Hyundai er ook een vleugje Tesla Cybertruck overheen heeft gestrooid. De auto heeft een Hyundai-logo op de neus, maar achterop staat juist in blokletter I O N I Q uitgespeld.

De Ioniq V komt voort uit een samenwerking tussen Hyundai en het Chinese BAIC. Hij is 4,9 meter lang, heeft een wielbasis van 2,9 meter en is slechts 1,47 meter hoog. Over de aandrijflijn en batterij is nog niks bekend.

Kaal interieur met enorm display

Typisch Chinees is de afwezigheid van fysieke knoppen in het kale interieur en de aanwezigheid van een gigantisch 27-inch 4K-scherm, dat deels voor de passagiersstoel is gepositioneerd. De digitale cockpit zit ver van de bestuurder af, tegen de voorruit aan.

De Ioniq V is bedoeld voor de Chinese markt, maar wordt mogelijk ook in een aantal andere (Aziatische) landen geïntroduceerd. Komt-ie naar Europa? Nee, zeker niet. Hier breidt Hyundai zijn Ioniq-familie uit met de compacte Ioniq 3.