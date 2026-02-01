Deel dit: Share App Mail Tweet

Wanhoop? Tesla probeert geflopte Cybertruck nu te verkopen in een land waar benzine niks kost

Tesla zou met gemak 500.000 Cybertrucks per jaar kunnen verkopen, zei topman Elon Musk ooit. Nope, het merk komt er niet eens bij in de buurt. En daarom probeert het de Cybertruck nu te verkopen in een land waar elektrische auto’s niet bepaald gewild zijn.

Correctie: landen (meervoud) waar elektrische auto’s niet bepaald gewild zijn. Want Tesla gaat zijn geluk beproeven in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het eerder deze maand zestig Cybertrucks aan hun kopers heeft overhandigd.

Benzine kost in de Emiraten een habbekrats

Nou zal dat de Cybertruck-verkopen geen boost geven, want de Verenigde Arabische Emiraten zijn een kleine merk, waar elektrische auto’s bovendien niet echt in opkomst zijn. Waarom zouden ze ook? In de landen kost benzine slechts een habbekrats.

Tesla Cybertruck is een enorme flop geworden

In de Verenigde Staten is de Cybertruck geen succes. Tesla wist er afgelopen jaar 20.237 te verkopen. Dat zijn er bijna de helft minder dan in 2024, toen nog 38.965 klanten een Cybertruck in ontvangst namen. In het laatste kwartaal van 2025 zakten de verkopen zelfs met 68 procent in, naar 4.140 exemplaren.

Waarom de Cybertruck het zo ontzettend slecht doet? Daar zijn meerdere redenen voor. Zo is hij veel duurder dan werd beloofd en heeft-ie minder range, minder laadvermogen en minder slimme gadgets dan het oorspronkelijke prototype.

Bovendien is de markt voor een voertuig als de Cybertruck natuurlijk beperkt. Grote pick-ups zijn met name in Noord-Amerika populair. En in sommige landen mag de Cybertruck niet eens worden verkocht, omdat hij er niet aan de voetgangerveiligheidseisen voldoet.