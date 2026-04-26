Audi-rijder (38) racet op snelweg, blijkt tegen undercover politie te rijden
Racen tegen een andere auto op de openbare weg is natuurlijk nooit slim, maar zoveel pech als deze Audi-rijder moet je maar net hebben. De bestuurder van een Audi S8 dacht zijn snelle sedan te meten met een willekeurige auto – die later een undercover politieauto bleek te zijn.
Het incident vond plaats op de A4 bij het Duitse Görlitz. De Audi werd ingehaald door de onopvallende politieauto, waarna agenten de inzittenden wilden controleren. De bestuurder maakte oogcontact, gebaarde en haalde vervolgens plotseling volgas rechts in.
Audi-rijder racet tegen politie
Daar bleef het niet bij. Even later trapte de 38-jarige bestuurder hard op de rem om de andere auto uit te dagen, waarna hij opnieuw vol accelereerde. Voor de politie reden genoeg om de achtervolging in te zetten.
De man kreeg direct een boete. Daarnaast wordt onderzocht of hij zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag, wat mogelijk kan leiden tot een celstraf. Ook is het niet uitgesloten dat zijn Audi S8 in beslag wordt genomen.
