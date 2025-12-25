Deel dit: Share App Mail Tweet

Bentley Arnage vs. Audi S8: betaalbare luxe of bodemloze geldput?

Stel dat de Kerstman je een tweedehands Audi S8 of Bentley Arnage heeft geschonken, moet je dan blij zijn of niet? Enerzijds bieden deze occasions behoorlijk wat luxe voor een inmiddels behapbare prijs, anderzijds weten we dat dergelijke luxesedans een bodemloze geldput kunnen zijn.

De Bentley Arnage en Audi S8 lijken op het eerste oog een ietwat vreemd duo. Een Chesterfield-bank tegen een veel te strak Duits designmeubel. De een is sportief, de ander ultracomfortabel. Toch vergelijken we ze in deze aflevering van de Occasion Battle. Het zijn namelijk beide luxesedans met een bijzondere motor voorin die je voor vergelijkbare bedragen als tweedehandsje oppikt. Bovendien was er zowaar enige overlap in de productieperioden.

De Bentley Arnage en zijn 6,75-liter V8

Voor deze reportage hebben we een Bentley Arnage R uit de showroom van Hartog Autostudio getrokken. Voorin ligt de befaamde 6,75-liter V8 die in de basis al uit de jaren vijftig stamt. Geholpen door twee turbo’s, levert deze Six and Three-Quarters een vermogen van 405 pk en een monsterlijk koppel van 835 Nm, dat al vanaf 2.100 tpm beschikbaar is. Het stuwt de bijna 2.500 kilo wegende Bentley voort als een vloedgolf, die de boeg van de Arnage omhoog drukt en de achtersteven naar beneden.

Zijn cabine, een oase van leer, hout, metaal en crèmekleurige meters, is de definitie van gezellig, ook al bestaat voor dat typisch Nederlandse woord eigenlijk geen Engelse vertaling. Dissonant is het stokoude navigatiescherm van Alpine boven op de middenconsole, dat gelukkig kan worden ingeklapt en waarvoor in het dashboardkastje een grijs met paarse afstandsbediening van goedkoop bamibakkenplastic ligt.

In die zin is de Arnage volstrekt achterhaald. Een gemiddelde Peugeot 2008 of Volkswagen ID.3 heeft meer comfortsystemen aan boord. Maar daar gaat het ook niet om in de Bentley. Het is een toevluchtsoord, een plek van bezinning, een flotatietank waarin je zintuigen niet worden geprikkeld. Je kunt erin ontsnappen aan andere mensen. Een beetje zoals wij altijd doen in het vliegtuig, door op een intercontinentale business-classvlucht halsstarrig de wifi-optie te negeren.

Tweedehands auto met een extreem verbruik

Al kun je in de Arnage de wereld ook niet helemáál achter je laten, want iedere keer als je bij het tankstation stopt, word je keihard in het gezicht geslagen door de stijgende brandstofprijzen. De V8 van de Bentley heeft een NEDC-verbruik van 1 op 5,2 (reken dus op 1 op 4 of slechter) en neemt vanzelfsprekend geen genoegen met Euro 95, de Schultenbräu onder de benzines. Er moet minstens Macallan 1926 Single Malt in, Euro 98, wat langs de snelweg zo 2,35 euro of meer per liter kost.

Overigens is de minder hooggeboren Audi net zo’n bodemloze put. Want op papier neemt de S8 weliswaar genoegen met minder brandstof dan de Arnage (1 op 7,4), maar we zouden er niet van opkijken als in de praktijk de rollen zijn omgekeerd. Dat komt doordat de 5,2-liter V10 van de Audi zijn bestuurder constant in de nek hijgt. Hij wil steeds richting de 7.000 tpm, waar hij zijn maximale vermogen van 450 pk vrijgeeft.

Audi S8 als occasion

Dat de S8 een Lamborghini-motor onder de kap heeft, schept verwachtingen die de performancesedan niet helemaal kan waarmaken. Al moeten we ons wel realiseren dat we geen knaloranje Gallardo voor ons hebben, maar een zakelijk zwarte vierdeurs, waarmee een goedbetaalde accountmanager bij klanten moet kunnen aankomen. Dus ja, na het indrukken van de startknop laat de Audi met een korte blaf weten dat-ie op tien cilinders draait, maar daarna houdt-ie zijn mond.

Hoewel de eerste eigenaar van dit exemplaar in 2007 niet álle opties heeft aangevinkt, is het aan boord van deze Audi S8 goed toeven. Het interieur is strak vormgegeven en voorzien van mooie materialen. Zo knus als de Bentley is het binnenin misschien niet, maar zijn zakelijke vormgeving maakt de S8 wel tijdlozer. Het is een occasion waar je nog altijd goed mee voor de dag kunt komen. Hij oogt prijzig (en dat was-ie ooit ook), maar je pikt deze S8 nu al op voor minder dan 30.000 euro bij Rijken Auto’s in Wijchen.

Uiteraard beginnen de échte kosten dan pas. Dat is niet alleen het tanken, maar ook de wegenbelasting (die vooral bij de zware Bentley Arnage niet mals is) en met name het onderhoud. Daarover vertellen we je meer in de video.