Hyundai splitst Ioniq af als apart merk! Althans, in dit land…
Doet Hyundai een Cupra’tje? Ja, zo zou je kunnen zeggen, want het merk lijkt Ioniq in China af te splitsen als een eigen entiteit.
Hyundai heeft in China twee concept cars onthuld, de Earth en Venus, die het merk Ioniq in het land moeten lanceren. De Earth is een hoekig vormgegeven elektrische SUV en de Venus doet ons met zijn vormgeving een beetje aan de huidige Toyota Prius denken.
Ioniq-modellen genoemd naar planeten
Ze hebben allebei een Hyundai-logo op de neus, maar vallen onder het merk Ioniq. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat blijft een beetje vaag, want Hyundai zegt dat Ioniq meer moet worden dan een productreeks en zal evolueren tot ‘een mobiliteitsecosysteem gericht op lokale klanten’.
Alle toekomstige Ioniq-modellen in China zullen worden genoemd naar planeten, omdat – en dit hebben we niet verzonnen – ‘ieder voertuig in een baan om de klant draait’. De Venus is genoemd naar de felste planeet aan de hemel en de Earth zou moeten staan voor de vitaliteit en balans van onze eigen planeet.
Concept cars Hyundai ogen productierijp
Meer details zijn nog niet bekend over de twee. Gaan ze in productie? Dat zou best kunnen, want voor studiemodellen zien ze er best productierijp uit. Vooralsnog lijkt het er niet op dat Hyundai ook bij ons van Ioniq een soort submerk gaat maken.
In Nederland levert Hyundai nu de Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9. Op korte termijn komt daar de Ioniq 3 bij. Van die laatste hebben we op de afgelopen IAA in München een voorproefje gezien in de vorm van de Concept Three.
