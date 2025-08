Deel dit: Share App Mail Tweet

Europees merk verkoopt lachwekkend weinig auto’s in China en vertrekt

EV-merk Polestar boekt weinig succes in China. De verkoopcijfers zijn zo slecht, dat het die markt laat voor wat het is. Dat beweren Chinese media.

Hoewel Polestar als racedivisie en tuner van Volvo zijn oorsprong kent in de jaren negentig, is het pas sinds 2017 zelfstandig autobouwer. Het begon met deze 600 pk sterke hybride, later volgden enkel elektrische auto’s in de vorm van de 2, 3 en 4. Ook is een cabrio en deze supersedan in de maak, maar daar zal China vermoedelijk weinig van meekrijgen. Daar gaan de zaken namelijk niet zo goed.

Polestar verkoopt lachwekkend weinig auto’s in China

Misschien vraag je jezelf af hoe slecht Polestar er dan voor staat in China. Het antwoord: heel slecht. In de eerste helft van dit jaar zou het EV-merk slechts 69 auto’s hebben verkocht in heel China. Oei!

De afgelopen maanden zijn veel Polestar-winkels verdwenen in China. Volgens de website CarNewsChina telt het Zweeds-Chinese merk enkel nog in Shanghai een verkooppunt en is de online verkoop gestaakt. Of dat een reden of gevolg is van de ontzettend slechte verkoopcijfers, is niet helemaal duidelijk.

Europa en Amerika als belangrijke markten

Hoewel de concurrentie in China moordend is, blijven de matige verkopen en het besluit om te vertrekken opvallend. Polestar heeft immers ook Chinese roots. Het maakt namelijk deel uit van de Chinese autogigant Geely. Polestar zelf heeft het liever over zijn Zweedse DNA. In Europa en Noord-Amerika, twee van zijn belangrijkste markten, spreekt dat meer aan dan een Chinees label.

In markten buiten China verkoopt Polestar zijn auto’s dan ook in grotere aantallen. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht de fabrikant 30.319 voertuigen. Dat is een stijging van ruim 51 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Met de vorig jaar geïntroduceerde 3 (zie rijtest hieronder) en de achterruitloze 4 zal dat aantal vermoedelijk verder stijgen de komende tijd.