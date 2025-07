Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘Europese’ supersedan gaat Porsche aanvallen

Porsche wordt door velen als de benchmark gezien als het op sportiviteit aankomt. Zo ook door Polestar, dat momenteel in Duitsland testwerk verricht met de nieuwe Polestar 5.

Al jaren geleden toonde Polestar voor het eerst een glimp van de 5. Deze grote elektro-GT zou in eerste instantie vorig jaar al op de markt komen, maar zijn debuut is verschoven naar later dit jaar.

Polestar 5 gespot tijdens testwerk in Duitsland

Nu blijkt dat op een testterrein in Dortmund in ieder geval aan de auto gewerkt wordt, anders dan Tesla, dat ons al sinds 2017 teaset met de nieuwe Roadster.

De Polestar 5 oogt als een Europese supersedan van formaat. Maar dat klopt niet helemaal. Hoewel Polestar maar wat graag vertelt over zijn Zweedse roots, is de techniek grotendeels Chinees. En ook de term sedan klopt niet helemaal, aangezien de 5 door het ontbreken van een achterruit (net als bij de Polestar 4) op een mixvorm lijkt tussen een liftback en een traditionele sedan.

Porsche als benchmark

Bij de ontwikkeling van nieuwe Polestar-modellen worden ook Porsches getest. Die dienen als een maatstaf, zo gaf hoofdengineer Joakim Rydholm aan in een eerder interview met Autovisie. Bij de Polestar 5 zal dat niet anders zijn.

De 5 moet als krachtige elektrosedan een directe concurrent vormen voor de Porsche Taycan Turbo-modellen. Hoewel de meer dan 1.000 pk sterke Tesla Model S Plaid ook in dit rijtje past, lijkt Polestar daar niet voor te vrezen. “Als we onszelf op dynamisch gebied meten met Tesla, dan zijn we snel klaar”, zei Rydholm tijdens het interview met een veelzeggende glimlach.

Wat heeft de Polestar 5 te bieden? Daar is nog niet veel over bekend. Wel weten we dat-ie 884 pk en 900 Nm koppel zal leveren. Dat is gigantisch veel, al valt het mee in vergelijking met de Porsche Taycan Turbo GT, Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire en deze krankzinnige Mercedes-EV die elk meer dan 1.000 pk genereren. Houdt het Zweeds-Chinese merk daarmee ruimte vrij voor een nóg sterkere variant?