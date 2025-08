Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze superluxe Bentley-occasion kost nu minder dan Toyota Yaris

Het gaat te ver om te zeggen dat een Bentley Continental Flying Spur geen stuiver meer waard is, maar de afschrijving is gigantisch. Tegenwoordig pik je ze als occasion op voor minder geld dan een Toyota Yaris.

Eerder nam een gebruikte Bentley Continental Flying Spur het al op tegen de Volkswagen Pheaton in de Occasion Battle-rubriek van Autovisie. Die aflevering zie je bovenaan dit artikel.

Prijs van Bentley Continental Flying Spur-occasion

Dat luxeauto’s flink afschrijven, is algemeen bekend. Deze Bentley-occasion maakt het echter wel heel bont. Hij kost je minder dan een doodgewone Yaris. Die kleine hatchback staat voor 26.895 euro in de prijslijst, terwijl je deze Continental Flying Spur al voor 24.950 euro op de kop tikt. Een habbekrats vergeleken met zijn nieuwprijs van meer dan 300.000 euro.

Het betreft een Bentley Continental Flying Spur-occasion uit 2006 met een kilometerstand van iets meer dan twee ton. Onder de kap ligt de iconische 6,0-liter W12-motor. Goed voor 560 pk en een karrenvracht aan koppel. Niet verkeerd voor nog geen 25 mille, toch? Nee, maar de kostenteller begint pas te lopen ná aanschaf.

Aandachtspunten van Bentley Continental Flying Spur

Een slechte Continental Flying Spur kan je financieel ruïneren, dus kijk uit. Controleer of de W12 op tijd nieuwe olie heeft gehad, of zijn bougies iedere vier jaar zijn vernieuwd en of zijn radiator naar behoren werkt. Witte rook uit de uitlaat betekent meestal dat de koppakking defect is en dat er koelingsproblemen zijn geweest. Reparatie daarvan is akelig duur, omdat de hele krachtbron uit de auto moet.

De luchtvering staat niet bekend als problematisch, maar kijk toch aandachtig naar hoe de Continental op zijn wielen staat, want er kan ergens een lek zitten. De remmen van de Bentley hebben het zwaar, dus let op slijtage. Irritant is de elektronisch bediende parkeerrem, die soms niet doet wat-ie moet doen. Verder kunnen er ook allerlei andere elektrische gremlins de kop opsteken.

Tweedehands auto boordevol luxe

Durf je zo’n Bentley wel aan (en werkt alles nog), dan kun je rekenen op een hoop luxe. Elk kiertje in de Continental Flying Spur is voorzien van in dit geval bruin en zwart leer. De stoelen zijn in elk denkbare richting elektrisch verstelbaar en masseren je als je daarom vraagt.

De occasion in kwestie is uitgerust met drie zitplaatsen op de tweede zitrij. Het exemplaar in bovenstaande video is voorzien van twee chiquere zetels. Daarmee wordt het luxegevoel naar een nog hoger niveau getild.

Autovisie test de leukste occasions

