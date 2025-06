Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook Polestar belooft fysieke knoppen terug te brengen in de auto

Er zitten zoveel functies in moderne auto’s dat die niet allemaal te bedienen zijn met fysieke knoppen. Maar de hele boel dan maar in een touchscreen stoppen, is ook niet handig, beseft Polestar nu.

Polestar is niet de enige. Volkswagen meldt bij de introductie van ieder nieuw model nu trots dat het heeft geluisterd naar klanten en dat er daarom weer fysieke knoppen op het stuur zitten. “We hadden daar nooit vanaf moeten stappen”, zei een productmanager eerlijk tijdens de persintroductie van de Tayron. Om daar met een vermoeide lach aan toe te voegen: “Dan hadden we een stuk minder gedoe gehad.”

Fysieke knoppen voor belangrijkste functies

Aanraakschermen werken prima, op een smartphone, een pinautomaat of een magnetron, maar in een bewegende auto zijn ze niet ideaal. Bestuurders moeten hun aandacht te lang van de weg halen om in allerlei menu’s naar bijvoorbeeld de bediening van de stoelverwarming te scrollen.

Voor bepaalde functies in de auto, zoals de temperatuurregeling en het volume van de geluidsinstallatie, moet gewoon een fysieke knop zijn. Punt. Eentje die je blindelings kunt bedienen, omdat je weet waar-ie zit en bovendien duidelijk kunt voelen wanneer-ie is ingedrukt.

Gebruik dan spraakbediening, zeggen sommige fabrikanten. En inderdaad, die wordt steeds beter, maar neemt nog altijd meer tijd in beslag dan simpelweg een knop indrukken. ‘Hé auto!’ ‘Ja, zeg het eens.’ ‘Ik heb het koud.’ ‘Oké, ik zet de temperatuur op 22 graden.’ En zo ben je een vijftien seconden verder.

Waarom fabrikanten zo van aanraakschermen houden? Ten eerste omdat de wirwar van functies in een auto niet met knoppen te bedienen is en ten tweede omdat een display stukken goedkoper is dan een setje van twintig of dertig individuele knoppen.

Toekomstige Polestar-modellen met toetsen

Bij Polestar hebben ze waarschijnlijk ook kritische berichten van journalisten en klanten gehad, want CEO Michael Lohscheller belooft in een interview met Autovisie dat in toekomstige modellen meer knoppen gebruikt zullen gaan worden.

Dat is iets waar met name Europa klanten om vragen, zegt hij. In China zijn autokopers veel jonger en willen ze júist veel displays, eindeloze menu’s en allerlei gadgets, zoals bijvoorbeeld een microfoon en een karaokesysteem aan boord.

“Polestar is voor ongeveer 75 procent afhankelijk van de Europese markt”, zegt Lohscheller. “Daarna komt de Verenigde Staten en daarna pas China.” Met name de Duitse fabrikanten zijn erg afhankelijk van China, waar de consument juist steeds meer eigen producten koopt, ook auto’s.