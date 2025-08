Deel dit: Share App Mail Tweet

Politie jaagt deze week met leger aan agenten op hardrijders

Speedweek, dat is geen lollige bijnaam voor het Amsterdam Dance Event, maar het is de internationale naam voor de flitsmarathon die deze week begint. Want niet alleen in Nederland wordt deze week extra veel geflitst, door heel Europa wordt meer dan normaal op de maximumsnelheid gelet door de politie.

Deze flitsmarathon volgt na eenzelfde actie die begin dit jaar werd gehouden. Zo’n flitsweek wordt uiteraard georganiseerd om de verkeersveiligheid te vergroten, maar het blijkt ook een lucratieve business voor de staat. Zoveel voller zit de schatkist na één week.

15.000 agenten om hardrijders te pakken

Vandaag is voor de 23ste keer een flitsmarathon van start gegaan. Deze actieweek duurt tot en met zondag 10 augustus. In totaal zijn in Europa 15.000 agenten op de been om hardrijders op de bon te slingeren. Ook onderweg naar je vakantieadresje ben je dus niet veilig.

Een boete wil je absoluut voorkomen, zeker in Nederland. Hier zijn de boetebedragen namelijk niet mals. Een overschrijding van 20 km/h kan je al meer dan 250 euro kosten. Alle boetebedragen van 2025 vind je hier.

Politie in Europa deelt 150.000 boetes uit

Gemiddeld worden tijdens de actieweek zo’n 3 miljoen voertuigen in Europa gecontroleerd, wat resulteert in circa 150.000 bekeuringen. Bij de flitsmarathon van augustus 2024 werden maar liefst 24.000 Nederlandse automobilisten beboet.

Wil je daar niet bijhoren, dan zul je je (in ieder geval deze week) braaf aan de maximumsnelheid moeten houden. Maar hoe zit het eigenlijk tijdens een inhaalactie? Mag je dan kortstondig de maximumsnelheid overschrijden?