Zo ontwijkt BYD op een slimme manier Europese importheffingen
Het kan je niet zijn ontgaan dat Chinese automerken forse importtarieven moeten betalen als zij een elektrische auto naar Europa willen invoeren. BYD heeft een truc om die importheffingen te ontwijken.
Nu denk je waarschijnlijk direct aan de Europese BYD-fabriek in Hongarije. Als de auto’s op ons continent geproduceerd worden, hoeft er geen importbelasting over betaald te worden. Echter, deze fabriek voor personenauto’s draait nog niet en de fabriek in Turkije wordt nog gebouwd.
BYD ontwijkt importheffingen via Thailand
BYD heeft daarom besloten om auto’s voor de Europese markt in Thailand te gaan produceren. Meer dan 900 exemplaren van de Thaise Dolphin zijn verscheept naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, zo meldt het Chinese automerk. De auto’s zijn met eigen schip vervoerd. Naar verluidt worden de Europese modellen alleen in de Thaise fabriek geassembleerd.
Voor auto’s uit Thailand moet in Europa 10 procent aan importheffingen betaald worden. BYD moet voor in China geproduceerde auto 17 procent meer aftikken. Een flink verschil dus.
