Dit is het allergrootste schip om auto’s te vervoeren

BYD heeft het allergrootste schip ter wereld voor auto’s te water gelaten. Het enorme, drijvende gevaarte kan tot wel 9.200 auto’s vervoeren.

Het schip is lang niet de enige die in deze orde van grootte auto’s kan vervoeren. Zo vaart de Noorse Höegh Aurora tot wel 9.100 auto’s rond en hebben ze bij Höegh ook de Target die tot wel 8.500 auto’s kan vervoeren.

Het grootste auto-schip ter wereld

Maar BYD heeft nu dus de aller, allergrootste voor auto’s. Het schip is 219 meter lang, 37,7 meter breed en heeft een diepgang van 9 meter. Dat zijn onwerkelijke getallen. Zo is zijn lengte meer dan twee voetbalvelden.

De maximumsnelheid van het allergrootste auto-schip ter wereld is 18,5 knopen, een ruime 34 km/h. Opvallend is dat BYD beweert dat het de meest milieuvriendelijke autotransporteur ter wereld is. Althans, als het vaartuig op LNG vaart. Hij kan immers ook op traditionele stookolie varen, en dat is toch een stuk minder goed voor de planeet.