Dubieuze uitgaven CEO en grote kosten: dit EV-merk is nu failliet

Het in 2017 opgerichte EV-merk Canoo is bankroet. Helemaal onverwacht komt het faillissement niet, zeker niet na de bizarre uitgaven van CEO Tony Aquila.

De afgelopen jaren zagen we een aanwas van nieuwe EV-merken die niet altijd even onderscheidend zijn. Hoewel ook Canoo een van die nieuwkomers is, kun je het merk niet betichten van een dertien-in-een-dozijn-mentaliteit. De elektrische modellen van de Californische start-up hadden een eigenaardig design en zaten vol geinige features.

Honderden miljoenen dollars verlies

Helaas bleek enkel een interessant design niet genoeg. Zoals meer jonge automerken kampte ook Canoo met financiële moeilijkheden. De kosten gaan immers voor de baten uit.

De afgelopen jaren verloor Canoo honderden miljoenen dollars. Een deel van die miljoenen kwam bij het Nederlandse VDL NedCar terecht, waarmee het Amerikaanse EV-merk mogelijk wilde samenwerken.

1,7 miljoen dollar aan privévluchten CEO

Om de hoge kosten kun je als opkomend automerk niet heen. Dat hoort erbij. Maar wat er volgens veel investeerders niet bijhoort, zijn de uitgaven die Canoo-CEO Tony Aquila deed. Zo spendeerde hij in 2023 1,7 miljoen dollar aan privévluchten. “Dat is een enorme rode vlag. 99 van de 100 keer loopt dit niet goed af”, waarschuwde aandelenanalist Niels Koerts al in een eerder Autovisie-artikel.

Dat blijkt nu maar weer, want met tientallen miljoenen dollars aan schulden en nog geen 50.000 dollar aan activa, is het feest voor Canoo nu voorbij.

Geen overheidssteun voor EV-merk Canoo

Het merk deed nog een vergeefse poging om een lening van de Amerikaanse overheid te krijgen, maar zonder succes. “Hoewel Canoo America made is, met succes levert aan gewaardeerde organisaties als NASA, het Amerikaanse ministerie van Defensie, de United States Postal Service, de staat Oklahoma en overeenkomsten heeft met onder andere Walmart, is het bedrijf er helaas niet in geslaagd om financiële steun te krijgen van het U.S. Department of Energy’s Loan Program Office“, stelt Canoo in een verklaring.

“Onlangs waren de leidinggevenden van Canoo in gesprek met buitenlandse investeerder. Deze inspanningen mochten helaas niet baten en dus heeft de Raad van Bestuur de moeilijke beslissing genomen om het faillissement aan te vragen.”