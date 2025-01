Deel dit: Share App Mail Tweet

Nog geen jaar oude occasion kost nu nog maar helft van nieuwprijs

Je zou hem maar gekocht hebben, de Citroën C4, ë-C4 of ë-C4 X. Ze zijn namelijk fors afgeschreven. We vinden er een als occasion die nog geen jaar oud is voor de helft van de nieuwprijs.

In 2020 reden we voor het eerst met het bijzondere model. De Fransman heeft een eigenwijs exterieur en een interieur dat zich destijds ook prima kon meter met de concurrentie.

Occasion kost na jaar nog maar helft van nieuwprijs

De fastback kwam met benzinemotor en met elektrische aandrijflijn. Beide motoriseringen zijn nu voor relatief weinig te krijgen. Een occasion met benzinemotor uit 2021 met iets meer dan 65.000 kilometer op de teller koop je al voor 15.900 euro. Maar degenen die liever elektrisch rijden, kunnen al vanaf 17.400 euro terecht.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Het meest opvallend is dit elektrische 2024-model met iets meer dan 6.000 kilometer op de teller. Deze kost 21.520 euro terwijl de catalogusprijs 38.389 euro bedraagt. En het is niet de enige jonge occasion die verkocht wordt voor een dergelijke prijs.

De techniek

Kortom, je koopt een bijna nieuwe auto voor bijna 20.000 euro minder. Voor dit geld krijg je een 136 pk elektromotor die zijn energie put uit een 50 kWh-accupakket. Volgens de WLTP-meetmethode kom je hier 360 kilometer ver mee. Hoe de EV rijdt, vertelt Autovisie-redacteur Remco Slump je in onderstaande video.