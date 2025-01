Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: wéér crasht een Ferrari F40, ditmaal die van Lando Norris

De Ferrari F40 van Formule 1-ster Lando Norris is in de kreukels gereden. De McLaren-coureur zou daarbij zelf niet achter het stuur hebben gezeten.

Het is amper een week geleden dat in Engeland een Ferrari F40 tot puin werd gedegradeerd (ook die crash is gefilmd). Dit is opmerkelijk. Zeker in deze wintermaanden zullen er maar weinigen zijn die met hun F40 ter waarde van zo’n 3 miljoen euro de straat op gaan.

Ferrari F40 van Lando Norris gecrasht

Als we deze crash zien, dan begrijpen we waarom. De combinatie van een handbak, een matig tractiecontrolesysteem en een V8 met twee turbo’s en het daaruit resulterende vermogen van 478 pk maakt het een listige auto onder bepaalde omstandigheden.

Op de beelden is te zien hoe de Ferrari F40-bestuurder na het uitkomen van een bocht opschakelt, om vervolgens het gaspedaal weer op te zoeken. Als de turbo’s op stoom komen, breekt de achterkant uit. De chauffeur krijgt de F40 niet meer onder controle en knalt tegen de vangrails.

Schade

Even later is de schade te zien. De achterbumper is volledig aan gort gereden en ook het plaatwerk lijkt er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen. Evengoed is de Ferrari F40 van Lando Norris weer op te lappen. Anders is dat bij de F40 die afgelopen week over de kop ging.