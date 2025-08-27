Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mercedes-Benz CLA

De nieuwe Mercedes-Benz CLA is gestroomlijnder dan ooit en is voor het eerst (ook) volledig elektrisch. Bestellen kan vanaf nu, dus maken we kennis met een duik in de prijslijst.

De volledig nieuwe Mercedes-Benz CLA is er voor het eerst ook als volledig elektrische auto. Mede daarom is het design beter gestroomlijnd dan ooit. Daarbij ging Mercedes-Benz echter bewust niet zo ver als bij de EQE of EQS. Waarom, dat lees je hier, net als onze eerste rij-indrukken. Inmiddels is de auto ook te bestellen, dus nemen we een duik in de prijslijst.

Motoren Mercedes-Benz CLA

We moeten wel gelijk een kanttekening plaatsen: de nieuwe Mercedes-Benz CLA is alleen nog te bestellen als Launch Edition. Die heeft altijd de volledig elektrische aandrijflijn, met 272 pk en een maximum koppel van 335 Nm. Een 85,5 kWh batterijpakket maakt een actieradius van maar liefst 743 km mogelijk 9WLTP). Dat betekent een verbruik van slechts 13,2 kWh/100 km. Niet slecht voor een auto in deze klasse, met een (kenteken)gewicht van toch nog 1.955 kg. Uitvoeringen met andere vermogens en brandstofmotoren volgen op een later moment.

Uitrustingen Mercedes-Benz CLA

Als Launch Edition is de Mercedes-Benz CLA natuurlijk geen kaal instappertje. Hij trekt al direct de aandacht met uitgebreide led-verlichting, met zelfs animaties in de grille. Ook is de AMG Line aangevinkt voor wat sportieve accenten. De verdere standaarduitrusting bestaat uit onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, panoramadak, verwarmde sportstoelen voorin met geheugenfunctie voor de instellingen, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 14-inch centraal display, draadloze smartphone-lader en natuurlijk een uitgebreid pakket aan rijassistenten.

Prijzen Mercedes-Benz CLA

Daar hoort vooralsnog een prijskaartje bij van 58.979 euro. De uiteindelijke vanafprijs van de Mercedes-Benz CLA zal een stuk lager zijn, want zoals gezegd is de Launch Edition een versie met van alles erop en eraan.

Exterieuraankleding

Launch Edition of niet, de standaardkleur voor de CLA is saai wit. Voor 908 euro kan je kiezen voor zwart, maar ook voor mooi helder blauw. Voor 1.210 euro behoort donkerrood tot de mogelijkheden en grijs heeft met 1.876 de hoogste meerprijs. Wij gaan voor blauw.

De Launch Edition biedt nog geen keuze op gebied van wielen of verdere exterieuraankleding. Wel zijn zaken zoals de AMG Line, de verlichte grille en het panoramadak al aangevinkt.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt bij de Launch Edition al helemaal niets te kiezen: je krijgt altijd een zwarte combinatie van kunstleer en microvezel.

Pakketten en losse opties

De enige losse optie voor de Launch Edition is de af fabriek trekhaak (inclusief aangepaste afstelling van het ESP), voor 1.198 euro.

‘Onze’ Mercedes-Benz CLA

Zo zijn we onverwacht snel klaar met het samenstellen van de nieuwe Mercedes-Benz CLA, die na onze kleurkeuze 59.886 euro kost. Waarschijnlijk zal een niet-Launch Edition in dezelfde samenstelling wat duurder uitpakken, daar is het een Launch Edition voor. Is dat voor jou genoeg reden om alvast toe te slaan of wacht je op de reguliere uitvoeringen? Of… ga jij voor een van de concurrenten?