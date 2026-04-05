Hyundai i30 N vs. Peugeot 308 GTi: “Zó erg is die beruchte THP-motor niet”

Snelle hatchbacks met een giftig karakter en een knallende benzinemotor zijn ten dode opgeschreven. Gelukkig zijn er genoeg te vinden als occasion.

De selectievoorwaarden zijn een leeftijd van pakweg tien jaar, een prijs van om en nabij de 20.000 euro en dagelijkse bruikbaarheid. Dat levert de volgende deelnemers op.

Peugeot 308 GTi als hot hatch-occasion

In de rechterhoek met de rode handschoenen staat de Peugeot 308 GTi. Bij deze C-segmenter was er een versie met 250 pk en voor drieduizend euro meer de variant met 270 pk. Die wilde je hebben om zijn vette Alcon-remmen, torsen-sperdifferentieel en lichtgewicht 19-inch wielen.

Hij kostte in 2015 ruim 40.000 euro en bleef na een facelift tot 2020 in het leveringsprogramma. In die vijf jaar wist hij de harten van de traditionele GTi-fan te stelen en tien jaar later zijn ze als occasion voor minder dan de helft van de nieuwprijs te vinden. De Franse heethoofden schrijven blijkbaar niet zo dramatisch veel af als het gewone spul. In die prijsrange is er echter meer te koop. Bijvoorbeeld van een merk dat een spectaculaire entree maakte.

Hyundai i30 N als nieuwkomer

Waar Peugeot de naam had, stormde Hyundai in die periode binnen met torenhoge ambities. In 2017 lanceerde Hyundai het sportieve N-label met de i30 N als eerste atleet (en dit is het nieuwste wapenfeit). Direct vanaf zijn introductie wist hij door te dringen tot de top van het segment. Menig sporter van Peugeot, Renault, Ford of Volkswagen werd in de pan gehakt tijdens onze reportages. Soms volledig en soms op bepaalde onderdelen, maar overtuigend was hij zeker.

In de basis kostte hij 40.000 euro en voor 3.000 euro meer was er het Performance Pack. Dan steeg het vermogen van 250 pk naar 275 pk, kreeg hij grotere remmen, 19-inch wielen én als zwaarwegendste argument: een elektronisch aangestuurd, hydraulisch bediend platensperdifferentieel, zoals ook de occasion in deze video heeft.

Verder had hij variabele dempers, een uitlaatsysteem met kleppen en allerlei rijstanden om zaken als onderstel, besturing, aandrijflijn, ESP, geluid en differentieel aan te sturen. Serieuze hardware om niet alleen leuk mee te doen in het sportgenre, maar om het zelfs te domineren. Dat werd en wordt gewaardeerd, getuige de occasionprijzen. De iets oudere Peugeot is voor ruim onder de 20.000 euro te vinden, maar voor de Hyundai-occasions moet je in Nederland een stuk meer betalen. Terecht? Dat zoeken we uit in bovenstaande video.