Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel liter benzine mag je maximaal meenemen uit Duitsland en België

Benzine is in Nederland een stuk duurder dan in buurlanden en dus kan je met een tankbeurt over de grens als snel geld besparen. Wil je nog een beetje extra winst pakken, dan kun je benzine in jerrycans meenemen. Maar hoeveel brandstof mag je eigenlijk meenemen over uit Duitsland of België?

Dat je niet een onbeperkt aantal liters van een brandstof de grens over mag vervoeren, heeft niet enkel te maken met accijnzen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt met de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met veel liters aan benzine in je auto ben je namelijk een rijdende bom. Toch mag je een krankzinnige hoeveelheid vervoeren.

Dit is hoeveel liter benzine je mag meenemen vanuit Duitsland of België

Hoeveel benzine mag je dan maximaal meenemen? De overheid staat Nederlanders toe om maximaal 240 liter aan brandstof mee te nemen in jerrycans. De jerrycan mag maximaal 60 liter groot zijn. Je mag er dus 4 van 60 liter meenemen. Het aantal liters komt overigens bovenop de tank benzine die in je auto zit. Die telt dus niet mee.

Maximaal 10 liter belastingvrij

Hoewel dit het aantal liters is dat je in jouw auto mag vervoeren, betekent dit niet dat je zoveel belastingvrij mag importeren vanuit Duitsland of België. Als de douane je snapt, dan kan de belastingdienst je een naheffing sturen. Je mag slechts 10 liter aan extra benzine in een jerrycan importeren, dus bovenop de brandstoftank van je auto. Echter, tot de 240 liter krijg je geen boete.

Overigens dienen de jerrycans geschikt te zijn voor brandstof, mogen ze niet lekken en moeten ze deugdelijk zijn bevestigd in de auto. Daarbij moet je je afvragen of je met honderden liters aan brandbare vloeistof in je auto wil rondrijden voor een beetje winst. Je kunt misschien beter je tank volgooien, als je maar niet na de klik nog verder tankt.