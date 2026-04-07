Allemansvriend! Waarom ook de nieuwe Toyota RAV4 weer de gulden middenweg is

De Toyota RAV4 is geen auto die uitgesproken gevoelens oproept. Hij is met succes ontworpen om ‘all things to all men’ te zijn, zoals de Engelsen dat zeggen; een gulden middenweg.

Dat de Toyota RAV4 in 2025 de bestverkochte nieuwe auto ter wereld was, is natuurlijk niet zonder reden. Hij is pretentieloos, praktisch en profiteert van Toyota’s uitstekende reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. Er is het merk dan ook veel aan gelegen om het succes van de RAV4 met de zesde generatie voort te zetten.

Niet honderd procent nieuw

Hij is nieuw, maar niet voor de volle honderd procent, want aan de basis ligt gewoon weer het TNGA-platform van zijn voorganger. Dat is onder meer te zien aan de wielbasis van de RAV4 XA60 (zoals-ie intern bij Toyota door het leven gaat), die met net geen 2,7 meter precies gelijk is aan die van het vorige model.

Sterker nog, alle buitenmaten zijn hetzelfde. En dat betekent dat de RAV4 wederom 4,6 meter lang is, ruim 1,8 meter breed en bijna 1,7 meter hoog. De sportief aangeklede GR Sport wijkt daar iets vanaf, door zijn verlaagde onderstel en grotere spoorbreedte.

Toyota RAV4 alleen als PHEV

De plug-in hybride de enige motorvariant die naar Nederland komt. Volgens de importeur zou de gewone hybride te veel BPM-straf krijgen, waardoor het niet lukt om hem concurrerend genoeg in de markt te zetten. Van de vorige Toyota RAV4 was ook een plug-in hybridevariant beschikbaar. Die had een vermogen van 306 pk, 510 Nm koppel, een elektrische actieradius van maximaal 75 kilometer en mocht 1.500 kilo trekken.

De nieuwe is er in twee versies: met voorwiel- of vierwielaandrijving. Beide beschikken over een 30 procent grotere batterij dan voorheen (22,7 kWh bruto), waarmee ze op EV-kracht alleen zo’n 137 kilometer ver kunnen komen. Dat is het opladen waard! De voorwielaangedreven RAV4 is 272 pk sterk, maar heeft een tegenvallend trekgewicht van 800 kilo. Kampeerders moeten dan ook de 309 pk leverende AWD-variant hebben, die een aanhanger van tot wel 2.000 kilo mag trekken.

Een grote verbetering is het toegenomen laadvermogen. Voorheen kwam de RAV4 PHEV niet verder dan 6,6 kW AC, nu is dat 11 kW. Bovendien kan het model eindelijk snelladen (50 kW), waarmee de batterij in minder dan een half uur is op te laden van 10 tot 80 procent. Interessant is dat de aandrijflijn van de RAV4 werkt met geofencing. Zo combineert hij informatie uit de navigatie met inzichten in de rijstijl van de bestuurder om bijvoorbeeld lage-emissiezones volledig elektrisch te kunnen overbruggen.

Comfortabel onderstel

De rijervaring is positief. De Toyota RAV4 stuurt licht en heeft een onderstel dat op een fijne manier oneffenheden absorbeert. Dat de wielophanging en stuurbekrachtiging van de GR Sport zijn aangepast aan zijn sportieve ambities, merk je bij normaal gebruik nauwelijks.

Bovenop de rijmodi Eco, Normal en Sport komen in de AWD-versies Trail en Snow. Daarbij is er ook de keuze tussen elektrisch, hybride of een automatische stand. De wisselwerking tussen de elementen van de aandrijflijn verloopt soepel.

Gebruiksvriendelijk dashboard

Het dashboard van de Toyota RAV4 ziet er strak en zakelijk uit en biedt een gebruiksvriendelijke combinatie van fysieke knoppen (zowel op het stuur als op de middenconsole) en schermen. Andere fabrikanten zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen. Het geheel zit rotsvast in elkaar, lijkt voor de eeuwigheid te zijn gebouwd, maar is vooral opgebouwd uit harde, ietwat goedkoop aandoende kunststoffen.

Op het centrale touchscreen draait een volledig nieuw infotainmentsysteem. De RAV4 is het eerste Toyota-model dat ermee is uitgerust. Volgens de makers is het vier keer sneller dan voorheen en een stuk gebruiksvriendelijker. Iets wat bij de eerste kennismaking niet overdreven lijkt. Het reageert vlot op input en heeft een duidelijke structuur, waarin we niet snel verdwalen. Alle RAV4’s, behalve het basismodel, hebben een head-up display.

Toyota RAV4 meer dan ruim genoeg

Ruimte is er in alle RAV4’s genoeg, zowel voor- als achterin. Passagiers op de tweede rij zitten een beetje met de knieën in de lucht (de vloer is hoger, omdat de batterij onder de auto ligt), maar niet zodanig dat het oncomfortabel wordt. In de kofferbak valt op dat de bodem wat bol staat.

Eronder zijn vakjes aangebracht voor onder meer de EHBO-kit en de laadkabel. Wie de RAV4 tot aan het dak vult, kan 672 liter aan spullen kwijt. Hoeveel dat is met de achterbank neergeklapt, meldt Toyota niet.

Nieuwe RAV4 vanaf 49.795 euro

De nieuwe Toyota RAV4 arriveert in juli bij de Nederlandse dealers en kost dan ten minste 49.795 euro. Wie een AWD wil, betaalt 3.000 meer. Er zijn vier uitrustingsniveaus: Dynamic, First Edition, Executive en GR Sport, waarbij alleen de eerste niet kan snelladen. Interessant is dat Toyota tot tien jaar of 200.000 kilometer garantie geeft. Al moet je de auto natuurlijk wel laten onderhouden bij een dealer. Op de batterij is de garantie zelfs vijftien jaar, zonder kilometerbeperking.