Meiden in BMW M2 proberen donut op straat, maar dat gaat fout: “We zijn de Sjaak”

Veel moderne auto’s laten niet langer toe dat je de tractiecontrole en het ESP volledig uitschakelt. De meiden in deze BMW M2 laten zien waarom fabrikanten daar terughoudend in zijn.



Op sociale media gaat een video rond waarin je twee dames in een M2 ziet zitten. Ze proberen op de openbare weg een donut te draaien, maar dat gaat niet zoals gehoopt.

Donuts in een BMW M2

Nu is een BMW M2 op zich de ideale kandidaat om in de rondte te gooien. Met zijn 460 pk, achterwielaandrijving, sperdifferentieel én volledig uitschakelbare stabiliteitssystemen is zo’n donut driften een fluitje van een cent.

Hoewel het bij de dames vooral blijft bij veel bandengepiep en weinig overstuur, gaat het helemaal mis als ze snel weg willen rijden in de BMW M2. “Neem de snelweg”, roept de filmende bijrijder, hoorbaar opgejaagd door de adrenaline.

Crash

Als ze vervolgens wegsjezen, breekt de achterkant plots uit. De bestuurster slaagt er niet in de auto onder controle te houden, waarna de BMW M2 met een rotvaart tegen een grote haag in de middenberm klappen. “We’re fucked”, klinkt het. Dat kun je wel zeggen, ja. De volgende keer het ESP toch maar aan laten staan. Dat geldt overigens ook voor deze Nederlandse BMW-rijder, die voor het oog van een politiehelikopter crasht.