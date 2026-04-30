Deze ‘Jeep van AliExpress’ ook bij ons te krijgen: “Wat is dit voor kwaliteit?”

‘Een Jeep van AliExpress’, grapt iemand naast ons als we op de autobeurs in Beijing langs de 212 Battlefield lopen. En die vergelijking is allerminst vergezocht.

Deze Chinese 4×4 weet (net als deze budget-Maybach) de aandacht te trekken op Auto China 2026. In de video hierboven, waarin Autovisie je langs de hoogtepunten van ’s werelds grootste autobeurs leidt, komt ook de 212 Battlefield uitgebreid aan bod.

De Chinese Jeep

Ken je de Beijing Jeep BJ210 nog? Dit was in de jaren zestig een van de eerste terreinauto’s uit China. Daarvoor werden veelal offroaders uit de Sovjet-Unie gebruikt. Deze oosterse 4×4 kwam uit de koker van Beijing Auto Works, zoals ook het geval is bij deze moderne 212 Battlefield.



212 is overigens verheven tot eigen merk. Battlefield is in dit geval de modelnaam. Hij oogt als een capabele offroader. Tot op zekere hoogte zal dat ook zo zijn. De auto heeft namelijk enkele terreinwaardige eigenschappen. Denk aan starre assen, goede aan- en afloophoeken, grove banden en vierwielaandrijving.

Toch doet deze AliExpress-Jeep zich stoerder voor dan hij werkelijk is. De koplampbescherming voelt goedkoop en datzelfde kan worden gezegd over de deurhendels. En nog een opmerkelijk detail: aan de zijkant heeft deze 4×4 iets wat lijkt op een waterhoogtemeter gemonteerd. Die begint bij 80 centimeter, maar de maximale doorwaaddiepte is zo’n 66 centimeter.

In het vooronder van de 212 Battlefield ligt een 2,0-liter viercilinder, gekoppeld aan een achttraps automaat. Deze turbomotor levert 251 pk en 410 Nm aan trekkracht. Een 2,3-liter diesel en een PHEV behoren ook tot de opties.

212 Battlefield te koop in Duitsland

Je zou verwachten dat deze 212 een gevalletje China only is, maar dat is niet zo. Hij is ook bij ons in Europa te krijgen. Bijvoorbeeld in Duitsland, waar er momenteel 142 te koop staan. Dat zijn allemaal diesels, ze zijn allemaal nagenoeg nieuw en kosten allemaal rond de 40.000 euro. In Nederland zijn 212’s vooralsnog niet te koop.