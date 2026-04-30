Het toppunt van Chinese luxe: deze Maybach-concurrent koop je voor een fractie van de prijs

Wie bij made in China enkel denkt aan goedkope troep, moet zich eens achter de oren krabben. De Meaxtro S800 bewijst dat de Chinezen ook luxe van topniveau kunnen leveren dat zich moeiteloos kan meten met de gevestigde namen uit Europa zoals Maybach en Bentley.

De enorme luxesedan schittert momenteel op Auto China 2026, ’s werelds grootste autobeurs die dit jaar gehouden wordt in Beijing. In bovenstaande video neemt Autovisie je mee langs alle hoogtepunten van het evenement.

Nieuw luxemerk uit China

Maextro – ja, geschreven met een X – is een kersvers luxemerk uit China. Het is een kind van de JAC Group en het techmerk Huawei. De S800 is Maextro’s eerste model.

Een goede eerste poging kunnen we wel stellen, want dit 5,49 meter lange slagschip maakt indruk. Niet alleen met zijn imposante styling, maar ook met zijn hoogwaardige materiaalgebruik. Denk aan hout, metaal en een hoogpolig tapijt voor de voetjes. Het doet niet onder voor gerespecteerde namen zoals Maybach, Bentley en Rolls-Royce.

Aandrijflijn van de Maextro S800

Maar waar dergelijke luxelimousines vaak met enorme verbrandingsmotoren komen, is dat bij de Maextro S800 anders. Dit rijdende paleis wordt elektrisch aangedreven. Hij heeft een e-motor op zowel de voor- als achteras en die zijn samen 530 pk sterk.



Zijn 97 kWh-accu levert hem een opgegeven bereik van maximaal 670 kilometer op. Let wel, dat is gemeten volgens de CLTC-norm, die doorgaans gunstiger uitpakt dan de bij ons gehanteerde WLTP-methode.

Toch kun je voor in deze Maybach-tegenhanger ook een brandstofmotor tegenkomen. De Maextro S800 is immers ook leverbaar met een range-extender. De auto rijdt dan nog steeds als een elektrische auto, maar heeft een 1,5-liter turboviercilinder aan boord om de (kleinere) accu al rijdend bij te laden. In dat geval is de luxesedan tot wel 864 pk sterk.

Veel goedkoper dan een Maybach

Er zijn geen plannen om de Maextro S800 naar Europa te brengen en dat is jammer, want de prijs ligt omgerekend in euro’s tussen de 88.000 en 127.000 euro. Een koopje! Maybachs, Rolls-Royces en Bentley’s kosten doorgaans namelijk een veelvoud daarvan. En zelfs deze luxueuze concurrent uit China kost véél meer.