Chinese Maybach verkocht voor gigabedrag op autoshow

Autovisie is op de Shanghai Autoshow. Naast de vele nieuwe modellen en conceptcars, troffen we ook deze Chinese Maybach aan. Maar verwacht zeker geen made-in-China-prijskaartje.

Uiteraard is dit geen échte Maybach, maar een Chinees alternatief. Het merk in kwestie is Hongqi, dat met de E-SH90 (een Rolls-Royce Cullinan-achtige elektro-SUV) zowaar in Nederland actief is.

Chinese Maybach

In dit artikel staat echter een Hongqi centraal die zeer zeker niet voor Europa bestemd. In deze 5,35 meter lange limousine rijden immers liever staatshoofden en andere hoge piefen uit het Oosten. Het model luistert naar de naam Guoya, waarbij ‘guo’ staat voor natie en ‘ya’ voor elegantie. Een elegante staatsslee dus.

Met zijn two-tone lak, enorme grille en statige proporties doet hij ons denken aan een mengelmoes van Bentley, Rolls-Royce en Maybach. Dat laatste merk lijkt met name een inspiratiebron te zijn geweest voor de imposante wielen die onder dit exemplaar zijn geschroefd.

Trekjes van Rolls-Royce

Daarnaast heeft-ie een wegklapbaar ornament op z’n neus, net als de Spirit of Ecstasy van Rolls-Royce. Overigens willen we Hongqi niet van plagiaat betichten, want buiten deze kenmerken is het design wat ons betreft uniek genoeg.

De Hongqi Guoya komt met twee motoriseringen, maar is in beide gevallen een plug-in hybride. Wat betreft de verbrandingsmotor bestaat de keuze uit een 3,0-liter V6 met een systeemvermogen van 394 pk of een 4,0-liter V8 met in totaal 489 pk.

Prijs van de Hongqi Guoya

Goed, wat mag zo’n Chinese Maybach dan kosten? Behoorlijk wat. Een afgevaardigde van Hongqi vertelt aan Autovisie dat deze Guoya zojuist verkocht is voor 2,76 miljoen Chinese yuan. Omgerekend komt dat neer op dik 332.000 euro. Oef, daarvoor koop je in Nederland ook een Bentley Flying Spur.