Met deze compacte, betaalbare Italiaanse auto krijg je een opvalled Italiaans design
Wie op zoek is naar een compacte occasion voor in de stad, komt al snel uit bij drie uiterst verschillende auto’s: de sportieve Ford Ka, charmante Lancia Ypsilon en ingenieuze Toyota IQ. We zetten voor je op een rij welke van deze drie modellen de beste stadsauto is, voor maximaal 5.000 euro.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor 5.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte stadsauto voor maximaal 5.000 euro. Vind je Lancia Ypsilon niet zo interessant? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag.
Lancia Ypsilon (2011 – 2024)
Het interieur van de derde generatie Lancia Ypsilon oogt bijzonder en voelt luxer dan bij de meeste kleine occasions. Daarnaast heeft hij het mooiste uiterlijk van dit trio. Zijn vering is zachter, waardoor drempels en slecht wegdek minder opvallen. Ook heeft hij van deze drie de grootste kofferbak (245 liter). De zitpositie is vrij hoog, maar de stoelen bieden weinig steun. Achterin is de ruimte beperkt, ondanks de grotere buitenmaten.
Momenteel staan er 52 occasions te koop, met prijzen tussen 1.499 en 14.995 euro. Voor maximaal 5.000 euro kun je 28 exemplaren vinden. Een rode Lancia Ypsilon uit 2013 met 80.736 kilometer staat in het Noord-Hollandse Oostzaan te koop voor 4.950 euro.
Technische aandachtspunten
Onder de motorkap van de meeste occasions ligt een tweecilinder en elke cilinder heeft een aparte bobine. Daarvan is het bekend dat ze vaker stukgaan. Dat merk je direct tijdens het rijden aan schokken, inhouden of een onregelmatig stationair. Het vervangen van bobines kost bij de Lancia Ypsilon maximaal tweehonderd euro. Een defect contactslot komt ook wel eens voor en kost een paar honderd euro om te verhelpen.
Lees ook:
- Stellantis opnieuw getroffen door terugroepactie: deze 16.848 Nederlandse auto’s moeten naar de dealer
- Alpine A290 GTS vs. Lancia Ypsilon HF: dit is de leukste elektrische auto
- Deze rally-occasion is een icoon dat je op zowel verharde als onverharde wegen veel plezier bezorgt
- Alles aan deze heerlijke Italiaanse occasion is exclusief, behalve de prijs
Ook interessant
-
Nog geen 5.000 euro en scherp rijgedrag: deze occasion een geweldige stadsauto
-
Deze occasion verkocht slechter in Nederland dan de hatchback, maar is comfortabeler en bijna even sportief
-
Deze elektrische retro-occasion is betaalbaar en heeft een prachtig design
-
Deze occasion wil je: brute rally-SUV uit de jaren 90 is duur, maar nog niet onbereikbaar
-
Bijna 90 procent afschrijving: deze megaluxe occasion was voor CEO’s, maar kun je nu zelf kopen
-
Niet de snelste, maar wel de beste? Waarom deze kleine occasion handig is voor praktisch stadsgebruik
-
Deze moderne crossover rijdt erg leuk en is nu behoorlijk betaalbaar
-
Deze occasion wil je: dit model sportwagen werd door James Bond als onderzeeër gebruikt
-
Deze heerlijke crossover heeft als occasion een flink aanbod en daar kun jij je voordeel mee doen
-
Deze occasion was onderdeel van de grootste autoroof uit de geschiedenis en kost minder dan 20.000 euro
-
Na deze Volkswagen Golf Falco Edition zijn we benieuwd: zou er een Frans Duijts-versie komen?
-
Gigantisch afschrijvingskanon: deze luxe occasion is na 27 jaar een koopje