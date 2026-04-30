Met deze compacte, betaalbare Italiaanse auto krijg je een opvalled Italiaans design

Wie op zoek is naar een compacte occasion voor in de stad, komt al snel uit bij drie uiterst verschillende auto’s: de sportieve Ford Ka, charmante Lancia Ypsilon en ingenieuze Toyota IQ. We zetten voor je op een rij welke van deze drie modellen de beste stadsauto is, voor maximaal 5.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte stadsauto voor maximaal 5.000 euro.

Lancia Ypsilon (2011 – 2024)

Het interieur van de derde generatie Lancia Ypsilon oogt bijzonder en voelt luxer dan bij de meeste kleine occasions. Daarnaast heeft hij het mooiste uiterlijk van dit trio. Zijn vering is zachter, waardoor drempels en slecht wegdek minder opvallen. Ook heeft hij van deze drie de grootste kofferbak (245 liter). De zitpositie is vrij hoog, maar de stoelen bieden weinig steun. Achterin is de ruimte beperkt, ondanks de grotere buitenmaten.

Momenteel staan er 52 occasions te koop, met prijzen tussen 1.499 en 14.995 euro. Voor maximaal 5.000 euro kun je 28 exemplaren vinden. Een rode Lancia Ypsilon uit 2013 met 80.736 kilometer staat in het Noord-Hollandse Oostzaan te koop voor 4.950 euro.

Technische aandachtspunten

Onder de motorkap van de meeste occasions ligt een tweecilinder en elke cilinder heeft een aparte bobine. Daarvan is het bekend dat ze vaker stukgaan. Dat merk je direct tijdens het rijden aan schokken, inhouden of een onregelmatig stationair. Het vervangen van bobines kost bij de Lancia Ypsilon maximaal tweehonderd euro. Een defect contactslot komt ook wel eens voor en kost een paar honderd euro om te verhelpen.