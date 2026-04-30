Man bouwt échte Formule 1-auto in zijn schuur: “Stuur kostte me 11.500 euro”

De meeste Formule 1-fans nemen genoegen met een schaalmodelletje of t-shirt van hun favoriete team. De Britse Kevin Thomas niet. Hij besloot een werkende F1-auto te bouwen.

Waar Formule 1-teams vertrouwen op honderden, zo niet duizenden ingenieurs, aerodynamica-experts en andere technici om een raceauto te bouwen, deed Thomas het vrijwel helemaal alleen. Gewoon vanuit zijn schuur.

Chassis van échte Formule 1-auto gekocht

Kevin Thomas is elektriciën van beroep en gepassioneerd autosportliefhebber. In 2015 kreeg hij de kans van zijn leven toen de inboedel werd geveild van het Cateram F1 Team, dat kort daarvoor ten onder ging.

Het lukte Thomas om voor omgerekend nog geen 6.000 euro een zwaar beschadigde monocoque te kopen van een auto die destijds slechts enkele maanden oud was. “Ik weet hoe het werkt in de Formule 1, dus ik was als de dood dat de deal zelfs na mijn winnende bod zou worden afgeblazen”, vertelt de Brit in een video van het autosportplatform Driver61. “Ik heb meteen een aanhanger gehuurd om hem op te pikken.” Tot zijn verbazing kreeg hij het chassis mee.

Later kocht Kevin Thomas via een andere veilig de vloer en motorafdekplaat. Een originele Renault-motor bemachtigen bleek een veel grotere uitdaging. “Ik benaderde Renault met de vraag of ik een oude motor mocht kopen”, vertelt Thomas. “Ze wilden me zo’n motor wel verhuren, maar dat zou me twee miljoen euro per kwartaal kosten.”

Motor te huur voor 2 miljoen euro per kwartaal

De elektriciën moest dus op zoek naar een alternatief. Hij kwam uiteindelijk uit op de viercilinder van een Formule Renault-auto. Een véél goedkopere motor. Wel kostte het een hoop manuren om deze motor in het Formule 1-chassis te bouwen. “Uiteindelijk heb ik ook de remmen en het onderstel van de Formule Renault-auto gebruikt. Dat volstaat omdat ik ook de minder krachtige motor uit die auto gebruik.”

‘Het was een creditcardaankoop, want ik had dat geld niet liggen’

“Het moeilijkste onderdeel om te vinden, was het stuur”, legt Thomas uit. “Er waren slechts drie gemaakt. Eén daarvan vond ik in Australië.” De eigenaar was na lang aandringen bereid het stuur te verkopen voor 10.000 Britse pond, omgerekend zo’n 11.500 euro. Dit was het duurste onderdeel van de auto.

“Het was een creditcardaankoop, want ik had dat geld niet liggen. Maar ik wist dat deze kans zich nooit meer voor zou doen.” Voor iets minder kun je overigens het F1-stuur van Max Verstappen kopen, al zit er wel een addertje onder het gras.

Jaren later vond hij de neus van deze Caterham aan de muur van een zakenman in Las Vegas. Zo vielen langzaam alle puzzelstukjes op hun plek. Soms vond hij originele onderdelen en soms moest hij creatief zijn en zelf wat fabriceren.

Hoeveel kostte deze zelfgebouwde F1-auto in totaal?

Na zo’n tien jaar was het monsterproject van de Brit eindelijk klaar. In die periode heeft Thomas naar eigen schatting zo’n 150.000 pond uitgegeven aan dit levenswerk. Omgerekend komt dat neer op iets meer dan 173.000 euro. Maar dat was het waard.