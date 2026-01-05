Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-stuur van Max Verstappen te koop: zoveel betaal je ervoor

Nee, Red Bull Racing verkoopt niet het échte F1-stuur van Max Verstappen. Het betreft een replica van vooraanstaand modelbouwfabrikant Amalgam, dat dit 1:1-schaal Formule 1-stuur aanbiedt. Maar met het prijskaartje dat eraan hangt, zou je zweren dat het om de echte gaat.

Vroeger was een F1-stuur gewoon een stuur. Rond en zonder poespas. Tegenwoordig zijn het high-tech computers met talloze knopjes, flippers, schermpjes en functionaliteiten. Een gaaf gezicht dat niet misstaat als pronkstuk in een vitrine.

Exact replica van écht Formule 1-stuur Max Verstappen

Het stuur dat Amalgam als inspiratie nam is die van de RB19, de auto waarmee Max Verstappen in 2023 racete. De modelbouwfabrikant, die ook dit peperdure schaalmodelletje maakt, maakt in totaal 99 van deze replica’s en elke wordt volledig met de hand vervaardigd. Dat kost per stuur zo’n 120 uur.

Niet alleen beweegt elk knopje en de flippers achter het stuur, ook komt het gewicht exact overeen met dat van het échte Formule 1-stuurtje van Max Verstappen. Ook de kleuren en afmetingen komen overeen; die zijn immers door Red Bull Racing zelf aangeleverd.

Prijs van het F1-stuur

Gaaf, zo’n replica. Maar wat mag het kosten? Schrik niet: 7.990 euro. Oef, dat is een behoorlijke som geld. Toch is het een koopje vergeleken met een écht F1-stuur. Daaraan hangt een prijskaartje van circa 50.000 euro, zo vertelt Sjoerd van Bilsen in onderstaande video. Daarin legt hij uit hoeveel elk component van een Formule 1-auto kost.