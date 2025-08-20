Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Land Cruisers zijn beide gloednieuw… en om te janken!

Toyota bouwt op dit moment niet één, niet twee, maar drie soorten Land Cruisers. Ze zijn alledrie totaal verschillend, maar wat ze gemeen hebben is het feit dat ze voor de gewone man onbetaalbaar zijn.

De enige Toyota Land Cruiser-smaak die we nu in Nederland kennen, is de J250. Op andere markten kent dit model de toevoeging Prado. Deze aanduiding is nodig om het onderscheid te maken met de andere twee Land Cruisers die Toyota op dit moment bouwt.

Zo ziet de Toyota Land Cruiser-stamboom eruit

Het begon allemaal met de originele Land Cruiser die begin jaren vijftig het levenslicht zag; toen nog Toyota Jeep BJ genoemd. Na enkele generatiewissels verscheen midden jaren tachtig de 70-serie. Een onverwoestbaar model, getuige het feit dat hij nog altijd in productie is. Dit is de rode draad binnen de Toyota Land Cruiser-familie en wordt de Heavy Duty-tak genoemd.

In de jaren zestig splitste daar de Stationwagon-tak vanaf. Met name op de Noord-Amerikaanse markt was er een duidelijke vraag naar iets meer luxe en comfort. Dat bieden de Land Cruisers uit deze tak. Deze modellen worden meer als grote gezinsauto gebruikt, dan als hardcore terreinwagen. Toch beschikken ze nog altijd over de serieuze offroadcapaciteiten.

De Light Duty-tak, ook wel Prado’s genoemd, vormen een middenweg tussen de Heavy Duty-reeks en de Stationwagons. Zo is de huidige 250-serie een stuk luxueuzer dan de 70-serie, maar niet zo groot en chic als de 300-serie.

Extreme bpm-straffen

In Nederlandse belastingsysteem is genadeloos voor dergelijke modellen. De bpm-straffen zijn zo fors, dat de Land Cruiser op geel kenteken haast onbetaalbaar wordt. Toch zet de importeur de 250-serie dapper in de etalage.

Ook aan particulieren kunnen hem kopen, maar er zijn maar weinigen die dat doen. Je betaalt namelijk 100.000 euro… bpm. Dat is meer dan de kale prijs van 70.000 euro en de btw van circa 14.000 euro bij elkaar!

70-serie in Nederland

Maar het kan nog erger. Wie bij importbedrijf Grey Collection aanklopt voor een 70-serie (via de officiële kanalen zijn de 70-serie en 300-serie niet verkrijgbaar), mag iets meer dan 70.000 euro aftikken. Dat is inclusief btw. Vervolgens mag je nog een absurde 120.000 euro bpm overboeken naar de Belastingdienst.

Van de moderne 70-serie heeft Grey Collection er dan ook nog nooit een op geel kenteken afgeleverd, vertelt de eigenaar ons. De ongeveer vijftig exemplaren die het bedrijf jaarlijks in Nederland verkoopt, zijn allemaal grijskentekenauto’s. Sinds dit jaar zit ook daarop bpm. Voor deze witte 70-serie is dat zo’n 25.000 euro. Hoe gaaf deze nieuwe Land Cuisers ook zijn, voor velen blijft het een droom.