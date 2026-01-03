Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse BMW-rijder verliest controle tijdens driften terwijl politiehelikopter meekijkt

Iedereen heeft wel eens iets onbezonnens gedaan in het verkeer. Denk aan een stoplichtsprintje of een asociale inhaalactie. Deze BMW-rijder ging een stapje verder en probeerde te driften. Niet slim, zeker niet als er een politiehelikopter boven je hoofd hangt.

Daar zal de BMW-bestuurder ongetwijfeld niet van op de hoogte zijn geweest. Anders zou hij het vast niet in zijn hoofd hebben gehaald de oprit naar de A12 te driften. Een BMW M3-rijder maakte het eerder overigens nóg bonter door een kilometer lang over de Nederlandse snelweg te driften.

Politiehelikopter volgt BMW-rijder

Die politiehelikopter vloog in de buurt van het Utrechtse dorp Harmelen nadat er na melding werd gedaan over straatracen. Daarbij zouden meerdere auto’s zijn betrokken, zo schrijft de verkeerspolitie Midden-Nederland op Instagram.

De BMW werd al een tijdje gevolgd en reed eerder te hard over de N419. Hij vervolgde zijn weg over een viaduct en kwam uit bij de oprit van de A12. Daar zie je hoe hij een dot gas geeft, de achterkant uitbreekt en hij vervolgens de controle verliest. De driftpoging eindigt achterstevoren in de berm. Dat alles voor het oog van de camera.

Oprit A12 driften

Is het slim? Zeker niet. Is het levensgevaarlijk? Dat lijkt ook niet het geval. De bocht in kwestie zie je hieronder afgebeeld. Er is geen ander verkeer in de buurt en dus kon hij op enkele paaltjes na weinig raken.

Wel merkt de politie terecht op dat als hij vast was komen te staan, er een berger had moeten komen. Die oprit van de A12 had dan mogelijk moeten sluiten, met onnodig oponthoud tot gevolg. Dat de politie hem naar de kant haalt, is dus niet meer dan logisch.

Verplichte cursus en Artikel 5

En als het dan op z’n minst een geslaagde drift was, hield hij er in ieder geval nog een goed verhaal met ondersteunende helikopterbeelden aan over. Nu moet de onfortuinlijke bestuurder het doen met een proces-verbaal voor Artikel 5 (gedrag dat gevaar of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken) en een beschadigd ego.

Daarnaast kreeg hij een Educatieve Maatregel Gedrag aan zijn broek. Deze EMG-cursus moet je bij het CBR volgen en zelf betalen. Toch heeft hij wellicht meer baat (en plezier) bij deze intensieve cursus.